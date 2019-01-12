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Кубок Азии 2019
Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана

Стало известно, кто рассудит матч Узбекистан-Туркменистан на Кубке Азии

AFP / Karim Sahib
Кубок Азии 2019
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Сборная Узбекистана проведет встречу со сборной Туркменистана 13 января.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Встречу второго тура в рамках Кубка Азии между сборными Узбекистана и Туркменистана рассудит бригада судей из ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Футбола Узбекистана в своем Telegram-канале.

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© Фото: ФАУ
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Главным арбитром будет Аммор Аль-Джунаби. Его ассистентами - Мухаммад Аль-Хаммади, Хасан Аль-Махри.

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Судьи за воротами - Мухаммад Абдулла Мухаммад, Турки Аль-Худоёр (Саудовская Аравия). Резервный рефери - Мухаммад Аль-Бакри (Саудовская Аравия).

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Сборная Узбекистана проведет встречу со сборной Туркменистана 13 января.

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Напомним, первый матч сборной Узбекистана на Кубке Азии против команды Омана завершился победой со счетом 2:1.

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля, сборная Узбекистана выступает в группе F c командами Омана, Туркменистана и Японии.

 

Теги:
футбол, Туркменистан, Узбекистан



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