Кто возглавил офис Агентства по внешней миграции Узбекистана в РФ

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Представительство Агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в РФ возглавил Саиднумон Мансуров, сообщает пресс-служба международной негосударственной некоммерческой организации "Буюк Келажак" ("Великое будущее").

"Эксперт "Буюк Келажак" Мансуров назначен главой российского представительства Агентства по внешней трудовой миграции... Соответствующий приказ подписал глава минзанятости", - говорится в сообщении организации.

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По данным пресс-службы, Мансуров будет совмещать новую должность с работой главы представительства узбекской страховой компании "Узагросугурта" в РФ.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что агентство начало оказывать практическую помощь в доставке в Узбекистан тел граждан страны, находившихся в трудовой миграции и погибших за рубежом. Официальное открытие представительства в Москве находится на завершающей стадии. Офисы агентства в столице и ряде городов РФ появятся в рамках двустороннего соглашения об организованной трудовой миграции.

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Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации было подписано пятого апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы. Соглашение выступило в силу 21 декабря 2017 года. В рамках соглашения МВД России открыло свое представительство в Узбекистане в декабре 2017 года.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от всех мигрантов в России.