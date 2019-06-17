В Москве проходит фестиваль миграции "Точка перемещения"

В эти дни вы можете послушать лекции, вступить в дискуссии и паблик-токи о миграции как феномене и мировых тенденциях вынужденной миграции.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Со вчерашнего дня, 16 июня, по 30 июня в Музее современного икусства "Гараж" проходит фестиваль "Точка перемещения", посвященный вынужденной миграции и этнокультурного разнообразия, сообщает "Гараж".

Фестиваль приурочен ко Всемирному дню беженцев.

Во время фестиваля состоятся лекции, дискуссии и паблик-токи о миграции как феномене и мировых тенденциях вынужденной миграции.

В музее "Гараж" будут обсуждать интеграцию социально-значимых идей через искусство, покажут социальные ролики.

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Например, 23 июня в здании Новой Третьяковки планируется марафон экскурсий по выставке-интервенции в постоянной экспозиции искусства ХХ века, встреча с художниками Леонидом Тишковым, Хаимом Соколом и группировкой "ЗИП", концерт во внутреннем дворе от Sofar Sounds, показ фильма швейцарских документалистов "Неоказание помощи" об особенностях эмиграционной политики в Европе и России.

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30 июня в Музее Москвы пройдет фестиваль этнической еды, дискуссия о гастрономическом разнообразии и миграционной ситуации в городе, мини-лекции от ведущих экспертов в сфере образования детей мигрантов и беженцев.

Напомним, гражданство РФ в 2018 году получили 268,1 тысячи иностранцев, а количество обращений пос равнению с прошлым годом выросло до 652, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ.

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Известно, что чаще всего с заявлениями обращались граждане государств СНГ — 95,3%, а представители ЕС составляют лишь 0,3%.

В докладе указывается, что в 2018 году к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступило 652 обращения по вопросам гражданства. При этом большинство обращений (92%) поступило от лиц, проживавших в странах ближнего зарубежья, главным образом от граждан Украины (27,5%), Узбекистана (10,8%), Армении (8,6%), Казахстана (6,7%) и Таджикистана (5,9%).