Питерские депутаты хотят запретить мигрантам работать гидами в России

Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 20 до 100 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают запретить иностранцам работать экскурсоводами в России.

"Депутаты Северной столицы выдвинули инициативу запретить иностранным экскурсоводам работать на территории России. Соответствующее постановление законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили во втором чтении на пленарном заседании городского парламента и уже направили на рассмотрение в Госдуму", - написал депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Отмечается, что согласно законопроекту, экскурсоводами и гидами-переводчиками должны работать только граждане России, которые прошли специальную аттестацию. Кроме этого, депутаты предлагают разработать профессиональные программы обучения для экскурсоводов и создать государственный реестр аттестованных специалистов.

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Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 20 до 100 тысяч рублей. Кроме того, в некоторых случаях иностранные граждане могут быть выдворены из России как нарушители миграционного законодательства, добавил Четырбок.