Куда чаще всего переезжают узбекистанцы

Согласно данным, всего за январь-июнь из Узбекистана переехали жить в другие страны 4847 человек.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Узбекистанцы чаще всего переезжают в США, Казахстан и Россию, сообщает Госкомстат Узбекистана.

Согласно данным, всего за январь-июнь переехали жить в другие страны 4847 человек.

Из них 56,3% в Казахстан, в Россию - 36,9%, в США - 1,2 процента и Израиль - 1%.

За тот же период приехали жить в Узбекистан 1361 человек, из которых всего из Казахстана (29,7%), Таджикистана (24,2%), России (22,3%) и Кыргызстана (14,3%).

По сравнению с прошлым годом миграционный прирост составил минус 6,2 тыс. человек.

Самый высокий уровень прироста миграции приходится на Кашкадарьинскую (минус 3,3 тыс. человек), Самаркандскую (минус 2,5 тыс. человек) и Каракалпакстан (минус 1,7 тыс. человек).

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Положительный прирост был отмечен в Ташкенте (плюс 12,9 тыс. человек).

Напомним, по статистике, из 2,5 миллиона граждан Узбекистана, которые находятся в трудовой миграции, около 2 миллионов работают в России и ежегодно переводят на родину около 4 миллиардов долларов.

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Также известно о том, что проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.