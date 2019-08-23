В Петербурге ведут разработку "Электронной карты мигранта"

Цель данного проекта - создать в городе единый механизм контроля за миграционными потоками и оперативного достоверного учета трудовых мигрантов.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Петербурге разрабатывают "Электронную карту мигранта", сообщает портал "Невские Новости".

В пластиковый документ будет встроен чип, содержащим персональные данные о гражданине, фотографию, отпечатки пальцев, место работы и прочие сведения.

Путин рассказал, на какое ухищрение идут мигранты ради возвращения в РФ >>>

Цель данного проекта - создать в городе единый механизм контроля за миграционными потоками и оперативного достоверного учета трудовых мигрантов.

Новая система контроля позволит исключить подделку документов. Подобная практика уже давно применяется в других странах.

Напомним, что недавно Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" опубликовал данные, из которых следует, что трудовая миграция не связана с намерением навсегда покинуть страну у 98,2% жителей Узбекистана.

Согласно исследованию, на заработках за рубежом находится почти треть работоспособного населения (2,6 миллиона человек), из них почти 2 миллиона - в России.

Однако большинство узбекистанцев (98,2%) не планирует навсегда покидать страну и связывают с ней свое будущее, сообщает "Ижтимоий фикр". Такой опрос уже проводился в 2017 году и данный показатель составлял 97,1%.