19:49 23 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Рабочие-строители на крыше здания в Москве.

В Петербурге ведут разработку "Электронной карты мигранта"

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
Получить короткую ссылку
58 0 0

Цель данного проекта - создать в городе единый механизм контроля за миграционными потоками и оперативного достоверного учета трудовых мигрантов.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Петербурге разрабатывают "Электронную карту мигранта", сообщает портал "Невские Новости".

В пластиковый документ будет встроен чип, содержащим персональные данные о гражданине, фотографию, отпечатки пальцев, место работы и прочие сведения.

Путин рассказал, на какое ухищрение идут мигранты ради возвращения в РФ >>>

Цель данного проекта - создать в городе единый механизм контроля за миграционными потоками и оперативного достоверного учета трудовых мигрантов.

Новая система контроля позволит исключить подделку документов. Подобная практика уже давно применяется в других странах.

Иностранные рабочие во время проверки документов
© Sputnik / Валерий Мельников
Мошенники заработали 10 млн рублей за подделку документов мигрантам
Напомним, что недавно Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" опубликовал данные, из которых следует, что трудовая миграция не связана с намерением навсегда покинуть страну у 98,2% жителей Узбекистана.

Согласно исследованию, на заработках за рубежом находится почти треть работоспособного населения (2,6 миллиона человек), из них почти 2 миллиона - в России.

Однако большинство узбекистанцев (98,2%) не планирует навсегда покидать страну и связывают с ней свое будущее, сообщает "Ижтимоий фикр". Такой опрос уже проводился  в 2017 году и данный показатель составлял 97,1%.

Теги:
Россия, работа, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танец дынь и арбузов: как в Сырдарье развлекали гостей инвестфорума - фото
WorldSkills-2019 стартовал в Казани
Чемпионат будущего: в Казани стартовал WorldSkills-2019
АрМИ-2019 результаты
Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054