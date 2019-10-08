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Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово

В России зафиксировали рекордное число мигрантов

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Для прибывающих остаются привлекательными такие сферы деятельности, как строительство, сфера обслуживания, ремонт, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Россия в 2019 году примет рекордное число трудовых мигрантов, заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата. Об этом сообщает РИА Новости.

За январь-июль миграционный прирост составил 153 тысячи 912 человек — почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. 

"Это самый высокий показатель за последние десять лет", — отметила Егорова.

По ее словам, вывод по 2019 году сделан на основе годового сравнения. Ожидается, что в оставшиеся месяцы темпы миграции останутся прежними.

В числе причин роста числа трудовых мигрантов могут быть переход на новые формы статистической отчетности и возможность получения мигрантами временной регистрации. Помимо этого, численность выбывающих постепенно снижается, а численность прибывающих увеличивается — соответственно почти на 4% процента меньше и на 19% больше, чем за январь-июль 2018-го, отметила Елена Егорова.

Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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По ее словам, большинство мигрантов — жители стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Украины и Армении.

"Среди стран дальнего зарубежья к нам охотнее всего едут из Китая, Сербии, Сирии", — рассказала Егорова.

В России для прибывающих остаются привлекательными такие сферы деятельности, как строительство, сфера обслуживания, ремонт, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство.

"Но в противовес этому снижается число квот и разрешений на работу в России, которые в большей мере получали иностранные граждане из Европы и развитых стран мира, имеющие более высокую квалификацию, из-за санкций и запретов", — добавила Егорова.

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Ранее первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько рассказал, что ежегодно в Россию въезжают около 2,5 миллиона узбекистанцев. Для трудоустройства в субъекте Российской Федерации гражданину РУз достаточно оформить в территориальном подразделении МВД России патент, который дает право осуществления трудовой деятельности у любого работодателя.

 

Теги:
Узбекистан, трудовые мигранты, Мигранты, трудовая миграция, миграция, Россия



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