Нелегальные мигранты трудились в пунктах общественного питания в качестве поваров и осуществляли изготовление хлебобулочных изделий.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Калуге пресекли незаконную деятельность мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в одном из местных кафе, сообщает Министерство внутренних дел РФ по Калужской области.

"При проведения рейдовых мероприятий на объектах сферы обслуживания (предприятия общественного питания), расположенных в Калуге, сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области были выявлены 5 иностранных граждан из ближнего зарубежья (Узбекистан и Таджикистан), незаконно осуществляющих трудовую деятельность и находящихся на территории РФ с нарушением режима пребывания", - говорится в сообщении.

Согласно информации, нелегальные мигранты трудились в пунктах общественного питания в качестве поваров и осуществляли изготовление хлебобулочных изделий.

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По сообщению МВД, к иностранным гражданам будут приняты меры административного воздействия в виде наложения административных штрафов в размере 2 тысяч рублей по каждому из совершенных ими административных правонарушений.

МВД В Калуге пресекли деятельность нелегальных мигрантов в местном кафе

Кроме того, иностранная гражданка, незаконно находящаяся на территории России, решением Калужского районного суда Калужской области подвергнута наказанию в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации и последующим запретом на въезд в страну в течение 5 лет.

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В настоящее время проводится проверка на предмет установления и привлечения к административной ответственности работодателя, незаконно использующего труд иностранных работников, которому грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого нелегально привлеченного иностранного гражданина.

МВД В Калуге пресекли деятельность нелегальных мигрантов в местном кафе

Напомним, стоимость патента для трудовых мигрантов может вырасти уже с нового года.

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Патент, согласно предложению столичных чиновников, подорожает на 350 рублей — с нынешних пяти тысяч до 5 350 рублей. Последнее подорожание было более ощутимым - сразу на 500 рублей.