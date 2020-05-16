16:42 16 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
На границе с Самарской областью развернулся палаточный городок мигрантов

Международная организация по миграции запросила $7 млн на помощь безработным

ГТРК "Самара"
Миграция
Получить короткую ссылку
70201
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200516/14145290/Mezhdunarodnaya-organizatsiya-po-migratsii-zaprosila-7-mln-na-podderzhku-bezrabotnykh--.html

Многие мигранты в условиях пандемии столкнулись с безработицей. Эту ситуацию в МОМ называют "серьезным кризисом" и предупреждают, что он может привести к общественным беспорядкам.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Пандемия сказалась негативно на судьбе миллионов мигрантов из стран Центральной Азии, заявили в Международной организации по миграции. В этой связи МОМ запросила 7 млн долларов у правительство России и других странах региона на поддержку тех, кто лишился заработка из-за карантинных мер. 

© Sputnik / Александр Гальперин
Памятка мигранту: что делать, если вы заболели коронавирусной инфекцией

Многие мигранты, оказавшись без работы, пытались вернуться домой, но далеко не всем это удалось из-за закрытых границ. А те, кто все-таки попал на родину, столкнулись там с безработицей. Эту ситуацию в МОМ называют "серьезным кризисом" и предупреждают, что он может привести к общественным беспорядкам.

Накануне в виртуальном пространстве официально запустили гуманитарный проект, рассчитанный на помощь шести странам (Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) до 2020 года. В церемонии приняли участие посольства, эксперты в области миграции, представители правительств, а также офисов МОМ в Вене, Москве, Нур-Султане и других региональных столицах.

Как помогают мигрантам в Рамадан в Москве >>

В Международной организации по миграции объясняют, что 7 млн долларов – запрошенных, но пока не полученных - будут потрачены на поддержку правительств и мигрантов, оставшихся без работы.

Напомним, в Москве в связи с пандемией COVID-19 разрешили иностранным гражданам работать без патента до 15 июня. Также мигрантам временно разрешили не производить ежемесячную оплату за уже выданные патенты.

Отмечается, что работодатели вправе привлекать иностранных работников при наличии соответствующего разрешения. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с распространением COVID-19.

Теги:
безработица, Международная организация по миграции, миграция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Диснеевские персонажи во время открытия после карантина парка развлечений Диснейленд в Шанхае
Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото
Встреча в Ташкенте пассажиров, вывезенных из Сингапура и Малайзии чартерным бортом
Долгожданное возвращение: пятый чартер с узбекистанцами прибыл в Ташкент
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться