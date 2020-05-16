Международная организация по миграции запросила $7 млн на помощь безработным

Многие мигранты в условиях пандемии столкнулись с безработицей. Эту ситуацию в МОМ называют "серьезным кризисом" и предупреждают, что он может привести к общественным беспорядкам.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Пандемия сказалась негативно на судьбе миллионов мигрантов из стран Центральной Азии, заявили в Международной организации по миграции. В этой связи МОМ запросила 7 млн долларов у правительство России и других странах региона на поддержку тех, кто лишился заработка из-за карантинных мер.

Многие мигранты, оказавшись без работы, пытались вернуться домой, но далеко не всем это удалось из-за закрытых границ. А те, кто все-таки попал на родину, столкнулись там с безработицей. Эту ситуацию в МОМ называют "серьезным кризисом" и предупреждают, что он может привести к общественным беспорядкам.

Накануне в виртуальном пространстве официально запустили гуманитарный проект, рассчитанный на помощь шести странам (Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) до 2020 года. В церемонии приняли участие посольства, эксперты в области миграции, представители правительств, а также офисов МОМ в Вене, Москве, Нур-Султане и других региональных столицах.

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В Международной организации по миграции объясняют, что 7 млн долларов – запрошенных, но пока не полученных - будут потрачены на поддержку правительств и мигрантов, оставшихся без работы.

Напомним, в Москве в связи с пандемией COVID-19 разрешили иностранным гражданам работать без патента до 15 июня. Также мигрантам временно разрешили не производить ежемесячную оплату за уже выданные патенты.

Отмечается, что работодатели вправе привлекать иностранных работников при наличии соответствующего разрешения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с распространением COVID-19.