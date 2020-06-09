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Иностранные граждане во время сдачи экзаменов

Эксперт призвал отрегулировать права мигрантов в РФ для честной конкуренции

© Sputnik / Павел Лисицын
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200609/14313784/Ekspert-prizval-otregulirovat-prava-migrantov-v-RF-dlya-chestnoy-konkurentsii.html

Ранее стало известно, что власти России обсуждают возможность обязать работодателей при найме на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Привлечение трудовых мигрантов в России недостаточно отрегулировано, что создает проблемы в части найма граждан РФ и иностранцев, считает член президиума общероссийской организации "Офицеры России", председатель Совета ветеранов ФМС РФ генерал-майор милиции в отставке Юрий Шарагоров.

Ранее газета "Известия" сообщила, что российские власти обсуждают возможность обязать работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. По данным издания, консультации на эту тему проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.

"Конечно, нужно больше принимать россиян — это вне всякого сомнения. Но, предположим, если есть квалификация очень хорошего специалиста, конечно, предпочтение логичнее отдать не нашему неквалифицированному, а квалифицированному иностранцу", — заявил Шарагоров РИА Новости.

По мнению эксперта, права трудовых мигрантов в РФ необходимо отрегулировать на законодательном уровне. В качестве примера он привел Чехию. По словам Шарагорова, там приглашенного специалиста обеспечивают не только зарплатой сразу по договору, но и предоставляют ему место жительства. Иностранец в свою очередь сразу определяет, сколько он будет получать и платить. Таким образом, он заранее может оценить, стоит ему заключать договор и ехать в эту страну или нет, объяснил эксперт.

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"Если законодательство будет и оно будет выполняться в полном объеме, то будет честная конкуренция. На сегодняшний день ее нет", — подытожил эксперт.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что политику привлечения к работе мигрантов в РФ надо пересматривать, поскольку некоторые работодатели снижают издержки, привлекая к работе граждан других стран, готовых работать за меньшие деньги. С такой ситуацией надо заканчивать, подчеркнул Шмаков.

Теги:
россияне, работа, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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