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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот

Россияне смогут вылететь из Узбекистана 8 июля - условия посадки на борт

© Sputnik / Илья Наймушин
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200707/14489578/Rossiyane-smogut-zavtra-vyletet-iz-Uzbekistana---usloviya-posadki-na-bort.html

При продаже билетов приоритет отдается гражданам России. Иностранные граждане допускаются на рейс только при условии основания на въезд в РФ.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Вывозной рейс из Узбекистана для граждан России запланирован на 8 июля в 15.00 по местному времени, сообщили в Консульском отделе посольства России в Узбекистане.

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АО "Узбекистон темир йуллари"
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Все, кто прошел предварительную регистрацию на этот чартер на портале Госуслуги, должны прибыть в аэропорт не менее чем за 5 часов до вылета, уточняют в диппредставительстве.

Список пассажиров формируются на основании регистрации на сайте. Приобрести билеты можно только в аэропорту перед вылетом. Рейс осуществляется на коммерческой основе. Стоимость билета — 400 евро.

При продаже билетов приоритет отдается гражданам России. Иностранные граждане допускаются на рейс только при условии основания на въезд в РФ.

Напомним, Россия 23 июня вывезла из Узбекистана очередную группу граждан.

"Двадцать третьего июня "Тигролет" авиакомпании "Россия", следующий по маршруту Ташкент — Москва — Санкт-Петербург, вывез из Узбекистана еще 147 граждан РФ", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В числе исключений — вывозные рейсы.

Теги:
рейс, Самолет, Чартер, Узбекистан, Россия



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