"Это бизнес на здоровье людей": генконсул о причине коллапса у границы с РК

Генеральный консул посольства Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов рассказал о ситуации на российско-казахстанской границе и дал советы остающимся в РФ узбекистанцам на период карантина.

− Какая сейчас обстановка на границе? Сколько там находится узбекистанцев? Сколько всего граждан?

− Мы неоднократно через официальные каналы предупреждали находящихся в России соотечественников о распространяемых в соцсетях и мессенджерах фейковых сообщениях об открытии российско-казахстанской госграницы, а также об отдельных лицах, которые рассылали объявления о трансфере людей до пограничных пунктов. Несмотря на все предупреждения, за последние недели недалеко от КПП "Маштаково" российско-казахстанской границы в Бузулукском районе Оренбургской области и районе Большая Черниговка Самарской области наблюдается скопление более двух тысяч наших сограждан. Все они, поверив ложным сообщениям, прибыли из различных регионов России и требуют организовать им транзитный коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину.

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ Сотрудники посольства и консульств Узбекистана в РФ общаются с гражданами, остающимся на границе с РК

Также люди нам показывали ложные сообщения в социальных сетях, в которых говорится об открытии границ с приложением соответствующего "графика". Видели и sms-рассылки таксистов с предложением организовать трансфер до границы. Вызывает сожаление тот факт, что наши сограждане верят не официальной информации, распространяемой через веб-сайты и социальные сети посольства и МИД Узбекистана, а таким вот ложным, провокационным сообщениям и становятся жертвой мошенников.

Для урегулирования ситуации на месте уже пять дней находимся вместе с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым и Генконсулом в Казани Фариддином Насриевым. Состоялись переговоры с заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и другими официальными лицами. Мы провели встречи в двух местах скопления граждан в Оренбургской и Самарской областях, ознакомились с условиями их проживания.

Также были выявлены частные "извозчики", которые "засветились" еще в ходе первого скопления людей в мае текущего года. Получается, недобросовестные перевозчики превратили доставку людей до границы в своеобразный "бизнес", подвергая опасности здоровье людей и превращая их в заложников ситуации.

− В Казахстане сейчас обострение с COVID-19. МИД писал, что нет возможности впустить граждан, застрявших на границе. К какому решению в итоге пришли соседствующие республики?

− Действительно, с 5 июля 2020 года Республика Казахстан ввела жесткие карантинные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. В частности, в стране полностью приостановлено автобусное сообщение между регионами, ограничены и железнодорожные перевозки. По информации казахстанских властей, ограничительные меры будут действовать в течение 14 дней с возможностью их продления. Все это создает определенные организационные и иные сложности для возвращения сограждан через территорию соседней республики и требует времени. Переговоры с казахстанскими властями продолжаются на всех уровнях, об их результатах мы дополнительно проинформируем.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить казахстанскую сторону за ранее принятые положительные решения по предоставлению транзитного коридора в мае и июне текущего года для возвращения более полутора тысяч наших граждан, ожидавших выезда на границе.

− Есть ли предложения от местных властей по размещению граждан или по их временному трудоустройству в регионе? Как на эти варианты реагируют сами мигранты?

− Мы признательны российской стороне и местным властям за оказываемое содействие нашим гражданам. При содействии областных и районных администраций на местах созданы палаточные лагеря для временного пребывания соотечественников. Другой вопрос, не всегда удается убедить людей перейти с обочин дорог и полей в эти лагеря, где созданы приемлемые условия.

Правительства Самарской и Оренбургской областей при нашем содействии предложили узбекистанцам несколько тысяч вакансий с достойной оплатой, проживанием и питанием до положительного решения вопроса с открытием границ. На месте работают и представители местных министерств труда, Международной ассоциации по правовому содействию трудовым мигрантам, а также непосредственно работодатели, которые предлагают собравшимся свои вакансии. К сожалению, лишь единицы приняли указанные предложения, в то время как большинство продолжает оставаться в местах скопления.

— Как проходит мониторинг граждан? Осматривают ли их медики, чтобы не допустить вспышки COVID-19 в лагере?

— Привлечены российские врачи, которые периодически проводят осмотр, ведут разъяснительные и консультационные беседы. Особое внимание уделяется беременным, женщинам с грудными детьми, больным и пожилым лицам, находящимся в группе риска.

− Какие рекомендации может дать дипведомство узбекистанцам, которые остались без средств и пытаются вернуться на родину? Куда им обратиться, как действовать? На что им обращать внимание, чтобы не нарушить закон и при этом не подвергать здоровье опасности?

− С 5 июля в Казахстане, а с 10 июля в Узбекистане введены жесткие карантинные меры в рамках борьбы с распространением COVID-19. Количество чартерных рейсов из России в Узбекистан сократилось. В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. Отменяются ранее введенные ограничительные меры, шаг за шагом открываются промышленные предприятия, торговые объекты, различные учреждения, а значит, появляются новые рабочие места.

В сложившихся условиях наиболее рациональным решением было бы не верить ложным сообщениям в социальных сетях и различным рассылкам в популярных мессенджерах, сохранять спокойствие и не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам российско-казахстанской межгосударственной границы. Ситуация в России с каждым днем улучшается, и это создает возможности нашим соотечественникам для трудоустройства. Свой вклад в данный процесс готовы внести и наши Генеральные консульства в различных регионах РФ и представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. А тем, кто все равно хочет вернуться на родину, необходимо записаться в онлайн-списки и ждать своей очереди.

Мы знаем, с какими материальными и другими трудностями сталкиваются узбекистанцы в России. С 14 мая запущена благотворительная акция "МЕХР" ("Доброта"), в рамках которой к настоящему времени выплачена единовременная материальная помощь в размере свыше 35 миллионов рублей. Среди ее получателей − граждане с ограниченными возможностями, женщины, имеющие на иждивении детей до двух лет или со сроком беременности более 7 месяцев, соотечественники, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, и студенты. Наиболее нуждающимся лицам оплачено проживание (с питанием) в хостелах в различных регионах и городах России.

Пандемия коронавируса — мировая беда. Однако вызывает огромное сожаление тот факт, что в такой сложной ситуации отдельные лица, воспользовавшись доверием и простодушием наших граждан, делают деньги на обмане соотечественников в России. Это касается в первую очередь тех, кто организовывает трансфер до границы, распространяя фейковые сообщения. Они должны понять, что все равно понесут наказание: в УК республики есть соответствующая статья.

В частности, санкции за распространение ложной информации в печатном тексте, СМИ, а также Интернете предусматривают штраф от 200 до 400 базовых расчетных величин (от 4,6 тысячи до 9,2 тысячи долларов) или до 360 часов обязательных общественных работ. Также есть мера в виде исправительных работ от двух до трех лет, ограничение или лишение свободы до трех лет.

В российском законодательстве также предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации, повлекшей тяжкие последствия. Нарушителям закона грозит штраф от 300 тысяч до 2 миллионов рублей, а также тюремный срок до пяти лет.