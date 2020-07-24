Получить гражданство России стало проще - закон вступил в силу

В соответствии с новой процедурой, отменено требование к гражданам отказаться от своего нынешнего гражданства, а срок пребывания в России сокращен.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщило о вступлении в силу федерального закона об упрощенном приобретении российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства.

В соответствии с новой процедурой, отменено требование к гражданам отказаться от своего нынешнего гражданства, а срок пребывания в России сокращен.

Теперь лицам без гражданства из стран бывшего Советского Союза не нужно проживать в России три года и доказывать наличие законного источника дохода. Освобождены от этого требования также дети, родители которых являются гражданами России, и те, кто состоит в браке с гражданином РФ.

Согласно документу, граждане Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы нуждаются во временном виде на жительство для получения российского паспорта.

Напомним, в начале апреля 2020 года правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, позволяющий подавать заявление на получение гражданства РФ без отказа от иностранного, документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.