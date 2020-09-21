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Ремонтные работы

Более 300 рабочих отправились на Амурский ГПЗ спецрейсом из Ташкента

© Sputnik / Владимир Песня
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200921/15022904/Bolee-300-rabochikh-otpravilis-na-Amurskiy-GPZ-spetsreysom-iz-Tashkenta.html

Спецрейс вылетел по маршруту Ташкент-Благовещенск. В конце июля аналогичный рейс доставил 144 узбекистанцев на строительство АГПЗ.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В российский город Благовещенск спецрейсом из Ташкента доставили еще 336 рабочих для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), где в июле произошли беспорядки с участием узбекских граждан, сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что спецрейс вылетел по маршруту Ташкент-Благовещенск. В конце июля аналогичный рейс доставил 144 узбекистанцев на строительство АГПЗ.

Организация перелета, тестирование трудовых мигрантов на коронавирус COVID-19, а также их возможное лечение оплачиваются за счет средств турецкой Renaissance Heavy Industries, подрядчика АГПЗ. По условиям контракта рабочие из Узбекистана будут получать 40-60 тысяч рублей в месяц, подрядчик также оплачивает их проживание в местных общежитиях и получение патента на работу.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана и Renaissance Heavy Industries достигли договоренности о предоставлении 4,2 тысячи узбекистанцам работы на строительных объектах компании в РФ.

Строительные каски
© CC0 / pxhere.com
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В августе власти страны также договорились с руководством группы "Сибур" и холдингом НИПИГАЗ (входит в группу) о трудоустройстве граждан республики на строительстве объектов компаний в РФ. В частности, "Сибур" 18 августа приступил к строительству Амурского газохимического комплекса.

Его строительство будет синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность АГПЗ.

Теги:
трудовые мигранты, рабочие места, Россия, Амурская область, Узбекистан



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