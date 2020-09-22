Из Самары и Новосибирска в Узбекистан прибыли два спецпоезда с согражданами

Все прибывшие из РФ узбекистанцы отправлены в карантинные центры в Ташкентской и Наманганской областях.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Два спецпоезда АО "Узбекистон темир йуллари" накануне доставили на родину 1 792 узбекистанца, которые оставались в Самарской области и Новосибирске, не имея возможности вернуться домой из-за закрытия границ, передает пресс-служба Министерства транспорта республики.

Более 900 узбекистанцев вывезли на родину из Самарской области >>

Как мы уже сообщали, граждане Узбекистана, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в город Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а затем, 21 августа, власти региона обустроили для них палаточный лагерь. В сентябре на специальных поездах домой вернулись более 3,5 тысячи человек. По данным на 16 сентября, в пункте временного пребывания находились 4282 гражданина Узбекистана.

"Поезд с 938 соотечественниками 19 сентября отправился со станции Кинель в Узбекистан и прибыл на Южный вокзал Ташкента. Всех граждан, прибывших этим рейсом, автобусами доставили в карантинные зоны Ташкентской области," - сообщает Минтранс.

Вместе с тем, как сообщают в ведомстве, еще один спецпоезд прибыл вечером 21 сентября из Новосибирска в город Пап Наманганской области с 854 узбекистанцами. Пассажиры также отправлены в карантинный центр.

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны с конца августа еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения. По информации правительства Самарской области, для оставшихся в лагере граждан Узбекистана запланированы три поезда и вывозные рейсы из аэропорта Курумоч.

Во избежание прибытия большего числа трудовых мигрантов, а также для снижения рисков возникновения очагов заболевания в лагере на въездах в Самарскую область возобновлены контрольные посты.