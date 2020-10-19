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Ремонтные работы на станциях Филевской линии московского метрополитена

Спецрейс из Ташкента доставил еще 231 рабочего на Амурский ГПЗ

© Sputnik / Владимир Песня
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201019/15211510/Spetsreys-iz-Tashkenta-dostavil-esche-231-rabochego-na-Amurskiy-GPZ.html

В конце июля аналогичный рейс доставил 144, а в конце сентября – еще 336 узбекистанцев на строительство АГПЗ.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В российский город Благовещенск спецрейсом из Ташкента доставили еще 231 рабочего для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), где в июле произошли беспорядки с участием узбекистанцев.

Борт вылетел по маршруту Ташкент-Благовещенск. В конце сентября аналогичный рейс доставил 336 граждан республики на строительство АГПЗ.

"Транспортировка, питание, патенты и расходы на проживание, в случае если работник заразится коронавирусом, будут обеспечиваться компаниями-работодателями", — отметили в Министерстве занятости и трудовых отношений.

Ранее власти Узбекистана и Renaissance Heavy Industries (подрядчик АГПЗ) договорились о предоставлении 4,2 тысячи соотечественникам работы на строительных объектах компании в РФ.

Строительные каски
© CC0 / pxhere.com
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Зарплату определили следующую: 40-60 тысяч рублей в месяц.

В августе власти страны также достигли договоренности с руководством группы "Сибур" и холдингом НИПИГАЗ (входит в группу) о трудоустройстве узбекистанцев на строительстве объектов компаний в РФ. Так, 18 августа "Сибур" начал строительство Амурского газохимического комплекса.

Оно будет синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность АГПЗ.

Теги:
Амурская область, Узбекистан, Россия, рабочие места, трудовые мигранты



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