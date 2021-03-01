Очередная группа трудовых мигрантов из Узбекистана отправилась на работу в РФ

В аэропорту узбекистанцев проинструктировали о правилах соблюдения карантинных ограничений и рассказали о правах и возможностях трудовых мигрантов в РФ.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции продолжает сотрудничество с российскими компаниями по отправке узбекистанцев на временную работу в РФ.

При этом представители работодателей из России регулярно прибывают в регионы республики для того, чтобы провести собеседования с потенциальными работниками.

Из тех, кто успешно прошел отбор, 52 гражданина уже отправились на работу в компанию "ПИК Индустрия" и 198 — на работу в "ПСП".

В аэропорту узбекистанцев проинструктировали о правилах соблюдения карантинных ограничений и рассказали о правах и возможностях трудовых мигрантов в РФ.

Граждане Узбекистана приступят к работе на различных строительных объектах с соблюдением установленных эпидемиологических требований.

В течение прошлой недели на работу на стройплощадках в РФ вылетели 1 086 граждан Узбекистана, успешно прошедших собеседование с работодателями. Объекты располагаются в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Амурской области.