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Очередная группа трудовых мигрантов из Узбекистана отправилась на работу в РФ

Очередная группа трудовых мигрантов из Узбекистана отправилась на работу в РФ

Пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции
Миграция
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В аэропорту узбекистанцев проинструктировали о правилах соблюдения карантинных ограничений и рассказали о правах и возможностях трудовых мигрантов в РФ.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции продолжает сотрудничество с российскими компаниями по отправке узбекистанцев на временную работу в РФ.

При этом представители работодателей из России регулярно прибывают в регионы республики для того, чтобы провести собеседования с потенциальными работниками.

Из тех, кто успешно прошел отбор, 52 гражданина уже отправились на работу в компанию "ПИК Индустрия" и 198 — на работу в "ПСП".

Представители строительной компании из РФ приехали в Андижан за мигрантами
Пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции
Представители строительной компании из РФ приехали в Андижан за мигрантами

В аэропорту узбекистанцев проинструктировали о правилах соблюдения карантинных ограничений и рассказали о правах и возможностях трудовых мигрантов в РФ.

Граждане Узбекистана приступят к работе на различных строительных объектах с соблюдением установленных эпидемиологических требований.

В течение прошлой недели на работу на стройплощадках в РФ вылетели 1 086 граждан Узбекистана, успешно прошедших собеседование с работодателями. Объекты располагаются в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Амурской области.

Теги:
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, россия, Узбекистан, Мигранты, трудовые мигранты



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