Более тысячи узбекистанцев отправились на работу в Россию

В течение этой недели на работу на строительных объектах в Российской Федерации вылетели еще 1086 граждан Узбекистана, успешно прошедших собеседование с работодателями из РФ.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Очередная группа узбекистанцев, желающих работать на стройобъектах РФ, отправилась в эту страну в рамках организованного набора. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.

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"В течение этой недели на работу на строительных объектах в Российской Федерации вылетели еще 1086 граждан Узбекистана, успешно прошедших собеседование с работодателями из РФ", - говорится в сообщении агентства.

В частности, 870 человек отправятся на работу в Россию в строительных компаниях "ПИК-Индустрия", "ТехСтрой", "СтройКрафт" и "СпецГрад". Объекты располагаются в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, еще 216 узбекистанцев – полетели в Амурскую область по контрактам турецкой фирмы Ant Yapi.

Граждане республики будут работать с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений. Процесс формирования групп трудовых мигрантов для отправки на работу в РФ продолжается.

Две недели назад Дмитрий Медведев поручил создать для мигрантов нормальные условия проживания и обеспечить работу иностранных граждан в соответствии с российским законодательством и соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

При этом Минздрав РФ и Роспотребнадзор должны обратить внимание на то, что мигранты, занятые в сфере обслуживания, должны быть вакцинированы.