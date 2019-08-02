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Хлеб-соль, крепкие объятия и важные соглашения: визит Мирзиёева в Беларусь – фото

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Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь (11)
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  • Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
  • Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
  • Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
  • Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
  • Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
  • Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
  • Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
  • Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республику Беларусь
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев прилетел в Минск 31 июля.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетил Беларусь с официальным визитом.

Глава республики прилетел в Минск 31 июля. У трапа самолета его встретили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава Министерства иностранных дел Владимир Макей. 

Из аэропорта президентский кортеж направился в Минск, где узбекский лидер возложил венок к монументу Победы.

Вечером того же дня Шавкат Мирзиёев приехал в резиденцию "Заславль", где его ждал белорусский лидер Александр Лукашенко. Президенты крепко обнялись и обменялись презентами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Никольский
Лукашенко назвал главную "фишку" визита Мирзиёева в Беларусь
Мирзиёев подарил коллеге скульптуру хоккеиста с секретом, а Лукашенко преподнес ему вышиванку и тканое панно. Узбекский лидер также получил подарок и от младшего сына президента Беларуси Николая — статуэтку зубра, который является одним из символов страны.

Официальные переговоры состоялись 1 августа во Дворце Независимости. Лукашенко заявил, что за последние два года Минск и Ташкент полностью перевернули отношения и за это время сделано гораздо больше, чем за предыдущие 25 лет отношений между странами. Приоритетными направлениями взаимодействия, по его мнению, должны стать углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий.

Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь (11)
Теги:
Беларусь, Узбекистан, внешняя политика, политика, официальный визит, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко



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