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Счастливы без мяса: знаменитости-веганы - фотолента

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David Cooper
Сильнейший человек Германии Патрик Бабумян - вегетарианец с 2004 года, а веган - с 2011-го. Это пример того, как современное общество постепенно избавляется от стереотипа "жизненной необходимости есть мясо". В 2012 году Патрик стал чемпионом Европы по версии GPA (140 кг). На вегетарианском фестивале в Торонто Бабумян вообще поставил мировой рекорд: пронес вес 555,2 кг на 10 метров, чего ни один силач до него не мог сделать. Он утверждает, что необходимо лишь употреблять достаточное количество протеина. Для этого Патрик ест богатую карбогидратами твердую пищу: рис, картофель, овсянку, много фруктов, зелени и овощей; а ещё протеиносодержащие напитки: соевое молоко, коктейли из растительных компонентов и фруктовые смузи.

В Международный день вегетарианства предлагает вам посмотреть на знаменитостей, которые отказались от мяса в нашей фотоленте!

Вегетарианство – одна из самых древних пищевых традиций человека, в последние годы она получила особенную популярность не только на своей родине – в Азии, но и во всем мире, в том числе и в России, и даже в Узбекистане.

Каждому известно, что прием пищи — это не только получение необходимых для выживания веществ, но и важнейшая часть нашей социальной жизни.

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Вегетарианство вместе с ответственным потреблением входит в моду. Одни отказываются от мяса, чтобы быть здоровее, другие — из соображений этичного отношения к животным, третьи заботятся об экологии и хотят уменьшить влияние животноводства на планету.

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Многие стали приверженцами Meatless Mondays — отказа от мяса по понедельникам.

Смотрите нашу фотоленту знаменитых веганов!

Теги:
шоу-бизнес, звезды, знаменитости, Фрукты, овощи, вегетарианство, веган, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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