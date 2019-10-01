Счастливы без мяса: знаменитости-веганы - фотолента

В Международный день вегетарианства предлагает вам посмотреть на знаменитостей, которые отказались от мяса в нашей фотоленте!

Вегетарианство – одна из самых древних пищевых традиций человека, в последние годы она получила особенную популярность не только на своей родине – в Азии, но и во всем мире, в том числе и в России, и даже в Узбекистане.

Каждому известно, что прием пищи — это не только получение необходимых для выживания веществ, но и важнейшая часть нашей социальной жизни.

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Вегетарианство вместе с ответственным потреблением входит в моду. Одни отказываются от мяса, чтобы быть здоровее, другие — из соображений этичного отношения к животным, третьи заботятся об экологии и хотят уменьшить влияние животноводства на планету.

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Многие стали приверженцами Meatless Mondays — отказа от мяса по понедельникам.

Смотрите нашу фотоленту знаменитых веганов!