Самые скандальные звезды Узбекистана - фотолента

Сегодня стало известно о том, что узбекская певица Озода Нурсаидова снова получила лицензию на концертную деятельность в республике, а вот артиста Жахонгира Атаджанова лишили такого права.
Фонтан из денег лишил Жахонгира Атаджанова лицензии >>
Певица Тамила, актриса Диана Ягофарова, юмористка Халима Ибрагимова - эти и другие узбекистанские артисты попадали в неприятные ситуации из-за своей сценической деятельности или личной жизни.
Конец скандалам: Озоде Нурсаидовой вернули лицензию >>
Самые заметные скандалы, в которых оказались замешаны представители шоу-бизнеса республики, - в нашей фотоленте!