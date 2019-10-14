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Самые скандальные звезды Узбекистана - фотолента

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  • Фонтан из денег лишил Жахонгира Атаджанова лицензии
  • Узбекская певица Тамила
  • Диана Ягофарова
  • Жасур Умиров
  • Абдулазиз Каримов
  • Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова
  • Шахло Ахмедова
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Сегодня стало известно о том, что узбекского артиста Жахонгира Атаджанова лишили лицензии. Сам артист недавно выступил в видеообращении, где пояснил, что ему все равно. Напомним, в июле в Сети появилось видео, где знаменитый артист Жахонгир Атаджанов, выступая на свадьбе, купается в деньгах.

В чем были замешаны узбекские артисты, которых лишили однажды лицензии, - смотрите в нашей фотоленте!

Сегодня стало известно о том, что узбекская певица Озода Нурсаидова снова получила лицензию на концертную деятельность в республике, а вот артиста Жахонгира Атаджанова лишили такого права.

Фонтан из денег лишил Жахонгира Атаджанова лицензии >>

Певица Тамила, актриса Диана Ягофарова, юмористка Халима Ибрагимова - эти и другие узбекистанские артисты попадали в неприятные ситуации из-за своей сценической деятельности или личной жизни.

Конец скандалам: Озоде Нурсаидовой вернули лицензию >>

Самые заметные скандалы, в которых оказались замешаны представители шоу-бизнеса республики, - в нашей фотоленте!

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