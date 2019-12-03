Миллион подписчиков и друзья-селебы: чем знаменит зять Мирзиёева

Один из самых обсуждаемых людей Узбекистана, а также приятель всех мировых селебрити - смотрите нашу фотоленту!

Ни для кого не секрет, что младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров - самая заметная фигура в республике, да и не только.

В последнее время многие постоянно говорят о нем, сам мужчина привозит в Узбекистан все больше знаменитостей, вроде Гусейна Гасанова, Эрика Давидыча. Что уж говорить о его легендарной встрече с бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

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С новым назначений Отабека Умарова поздравляли Стивен Сигал и американский боксер Рой Джонс.

Буквально за пару месяцев его Instagram-аккаунт набрал миллион подписчиков.

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Помимо своей важной работы на новом посту - главы Ассоциации смешанных боевых искусств, Умаров много времени уделяет своей семье и любимой жене - Шахнозе Мирзиёевой.

Зять президента часто выкладывает в соцсетях на радость подписчикам редкие семейные фото.

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Sputnik Узбекистан решил поделиться со своими читателями подборкой снимков самой обсуждаемой фигуры страны. Смотрите нашу фотоленту!