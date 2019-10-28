Отабек Умаров выложил в сеть фото супруги 12-летней давности

Зять главы государства поделился с подписчиками своими искренними чувствами к жене и упомянул, что в статусе супругов он и Шахноза Мирзиёева находятся уже ровно 12 лет.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Трогательное признание в любви своей жене Шахнозе Мирзиёевой разместил на своей странице в Instagram супруг - Отабек Умаров.

© Instagram / otabek_muhammadalievich Отабек Умаров с супругой Шахнозой Мирзиёевой

"Это наша двенадцатая осень, и в ней есть теплый день, который соединил наши судьбы. Мы вместе, даже когда между нами есть города и страны - командировки, дела - все это случается в нашей жизни. Мы вместе, когда порой спорим и в чем-то недопонимаем друг друга. Мы вместе. И у нас уже столько историй, одних на двоих, что хватит на целый роман. И самое главное, что в этом дне есть мы, есть наша любовь, наше тепло по отношению друг к другу, нежность и верность" - признался Умаров подписчикам.

Он подчеркнул, что считает себя самым счастливым мужчиной на свете.

"У меня есть ты @shahulya, и твоя красота отразилась в троих наших дочерях. Они наша радость и гордость. Я прихожу домой, где всегда встречают тёплыми объятиями, я слышу детский смех, вижу твою улыбку, и моё сердце переполняется нежностью и любовью.

Люблю тебя, живу тобой. И я точно знаю, что впереди нас ждет еще много счастливых историй, ведь настоящая любовь с каждым днем становится только крепче," - заключил Умаров.

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Чуть менее чем за сутки пост пост набрал более 116 тысячи лайков и почти полторы тысячи комментариев. Подписчики желают супругам всеобъемлющей любви и семейного благополучия, среди комментаторов - и звезды узбекской эстрады.

© Instagram / otabek_muhammadalievich Отабек Умаров с супругой Шахнозой Мирзиёевой

Райхон Ганиева также пожелала паре счастья и процветания.