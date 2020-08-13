АрМИ-2020: как танкисты Узбекистана готовятся к соревнованиям

На практических занятиях по вождению и стрельбе они изучают специфику маршрутов и целей, улучшают навыки их преодоления и точность стрельбы.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Команда Узбекистана приступила к тренировкам по танковому биатлону, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Министерство обороны Узбекистана Подготовка команды "Танкового биатлона" узбекских военнослужащих к соревнованиям АрМИ в подмосковном Алабино

Военнослужащие национальной армии прибыли на полигон "Алабино" в Московской области для участия в Международных армейских играх "AрМИ-2020".

Сейчас команда Узбекистана активно готовится к соревнованиям. На практических занятиях по вождению и стрельбе они изучают специфику маршрутов и целей, улучшают навыки их преодоления и точность стрельбы.

Министерство обороны Узбекистана Подготовка команды "Танкового биатлона" узбекских военнослужащих к соревнованиям АрМИ в подмосковном Алабино

Армейские международные игры в этом году пройдут с 23 августа по 5 сентября. Узбекистанцы примут участие в 12 конкурсах, которые состоятся на территории РФ, в двух соревнованиях на территории Узбекистана, и в состязаниях в Казахстане и Беларуси.

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В 2019-м узбекские военные участвовали в 14 состязаниях. Тогда команда республики заняла пятую строчку в медальном зачете среди десяти стран-участниц, завоевав "бронзу" в пяти соревнованиях, "серебро" — в четырех, "золото" — в "Танковом биатлоне" и "Военно-медицинской эстафете".