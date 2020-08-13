17:07 13 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Подготовка команды Танкового биатлона узбекских военнослужащих к соревнованиям АрМИ в подмосковном Алабино

АрМИ-2020: как танкисты Узбекистана готовятся к соревнованиям

Министерство обороны Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
34510
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14764631/ArMI-2020-kak-tankisty-Uzbekistana-gotovyatsya-k-sorevnovaniyam.html

На практических занятиях по вождению и стрельбе они изучают специфику маршрутов и целей, улучшают навыки их преодоления и точность стрельбы.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Команда Узбекистана приступила к тренировкам по танковому биатлону, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подготовка команды Танкового биатлона узбекских военнослужащих к соревнованиям АрМИ в подмосковном Алабино
Министерство обороны Узбекистана
Подготовка команды "Танкового биатлона" узбекских военнослужащих к соревнованиям АрМИ в подмосковном Алабино

Военнослужащие национальной армии прибыли на полигон "Алабино" в Московской области для участия в Международных армейских играх "AрМИ-2020".

Сейчас команда Узбекистана активно готовится к соревнованиям. На практических занятиях по вождению и стрельбе они изучают специфику маршрутов и целей, улучшают навыки их преодоления и точность стрельбы.

Подготовка команды Танкового биатлона узбекских военнослужащих к соревнованиям АрМИ в подмосковном Алабино
Министерство обороны Узбекистана
Подготовка команды "Танкового биатлона" узбекских военнослужащих к соревнованиям АрМИ в подмосковном Алабино

Армейские международные игры в этом году пройдут с 23 августа по 5 сентября. Узбекистанцы примут участие в 12 конкурсах, которые состоятся на территории РФ, в двух соревнованиях на территории Узбекистана, и в состязаниях в Казахстане и Беларуси.

Победы и медали: Узбекистан на АрМИ-2019 — полный фотоотчет >>

В 2019-м узбекские военные участвовали в 14 состязаниях. Тогда команда республики заняла пятую строчку в медальном зачете среди десяти стран-участниц, завоевав "бронзу" в пяти соревнованиях, "серебро" — в четырех, "золото" — в "Танковом биатлоне" и "Военно-медицинской эстафете".

Теги:
Россия, танковый биатлон, танки, Узбекистан, АрМИ-2020, Армия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Forbes обновил ежегодный рейтинг актеров с самым высоким доходом — фото
"Хватит убивать и калечить": четвертый день протестов в Беларуси — видео
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться