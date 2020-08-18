Как производят первую в мире вакцину от COVID-19 — фото с завода

Одиннадцатого августа первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная российскими учеными, успешно прошла регистрацию. Производить ее будет зеленоградский фармацевтический завод "Биннофарм".

Векторный двухкомпонентный препарат был создан в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при участии специалистов из Минобороны РФ.

Вакцина получила название "Спутник V". При двукратной схеме введения она способна сформировать иммунитет до двух лет.

Массовое производство намечено на сентябрь, в "гражданский оборот" препарат поступит не раньше 1 января 2021 года.

Сейчас ведутся переговоры о поставках вакцины за рубеж — российской разработкой заинтересовались уже более 20 стран мира.

Отмечается, что экспортная цена составит не менее 10 долларов за две дозы, однако когда будут достигнуты высокие объемы производства, стоимость снизится.

Стоит отметить, что некоторые западные государства раскритиковали достижение российских ученых. Однако в РФ заявили, что другой реакции ожидать было бы наивно.

В Минздраве подчеркнули, что "зарубежные коллеги, видимо, чувствуют определенную конкуренцию и преимущества российского препарата".

Между тем первой в мире вакциной уже заинтересовались в ВОЗ — там поприветствовали достижение России и заявили, что любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом.

Вакцину будут производить на зеленоградском заводе "Биннофарм".

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