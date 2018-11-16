Узбекский запад: итоги поездки Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан

ТАШКЕНТ, 16 ноября - Sputnik. Президент Узбекистана совершил вторую рабочую поездку в Каракалпакстан в качестве главы государства. В деталях визита и его последствиях разбирался Sputnik Узбекистан.

Заводы и еще раз заводы

Во время поездок в регионы Шавкат Мирзиёев традиционно уделяет много внимания местной экономике: неотъемлемая часть программы — посещение ключевых предприятий. В этот раз высокого гостя встречали на текстильной фабрике "Кантекс инвест".

Пресс-служба президента Узбекистана Доля промышленности в ВВП Каракалпакстана выросла в 2018 году

На предприятии президент много говорил о развитии экономики региона в целом – но, судя по совещанию с местными властями, чиновники в Нукусе решили не повторять ошибок коллег из других областей, так что полученные в прошлый приезд задачи выполнили.

Тогда, в январе 2017 года, Мирзиёев лично пожелал удачи строителям заводов. Сейчас уже есть первые результаты от тех решений – доля промышленности в экономике автономной республики достигла 41%.

Больше стало и ремесленников – вместо 460 человек в начале года сейчас в этой сфере трудоустроено около полутора тысяч мастеров.

Промышленность региона будет расти – на ближайшие два года запланировано более тысячи проектов, на общую сумму в 11 триллионов сумов.

Служба с комфортом

В ходе поездки в Каракалпакстан Шавкат Мирзиёев заехал и к военным — в нукусский гарнизон. В части недавно был проведен ремонт, теперь в распоряжении военнослужащих три спортивных площадки и новенький учебный корпус.

Кроме военных навыков – тактической подготовки, противовоздушной обороне и связи, солдат-срочников обучают компьютерной грамотности, основам предпринимательства, иностранным языкам, математике и физике.

Школы и больницы

Президент страны сделал важное заявление, которое касается всех узбекистанцев. В стране появятся школы нового типа — так называемые "президентские".

"Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа - Президентские школы", — объявил глава государства.

Пилотный проект будет запущен именно в Нукусе. Деталей проекта ни чиновники, ни глава государства, пока не раскрыли. Чем будут отличаться и "президентские" школы от "обычных" тоже пока секрет.

Впрочем, Каракалпакстану не впервой становиться площадкой для образовательных экспериментов – например, в области дошкольного образования. Один из новых детских садов президент в этот раз посетил лично.

Пресс-служба президента Узбекистана Кузница будущих кадров: президент открыл в Каракалпакстане необычный детсад

Дошкольное образовательное учреждение "Wunderkinds in Kungirad» на 90 мест создано благодаря механизму государственно-частного партнерства – городские власти передали пустовавшее здание инвестору, а "Узпромстройбанк" его отремонтировал.

Учебная программа у дошколят насыщенная – например, их учат русскому и английскому языкам.

Попала в программу президентского визита и медицина – президент лично проинспектировал семейную поликлинику №23 и, судя по всему, остался доволен проведенным ремонтом и уровнем обслуживания в больнице.

Двухдневный визит в самый западный регион страны, оказался крайне насыщенным и разноплановым. Вероятнее всего, аналогичные повторные поездки по другим областям не заставят себя долго ждать.