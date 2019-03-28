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Касым-Жомарт Токаев

Стало известно о первом зарубежном визите Токаева в статусе главы Казахстана

REUTERS / Mukhtar Kholdorbekov
Политика
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в апреле планирует совершить первый зарубежный визит.

ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с официальным визитом 3 апреля, запланированы переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Эта поездка станет первым зарубежным визитом Токаева в качестве президента Казахстана.

"Третьего апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении на официальном сайте казахстанского лидера.

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Отмечается, что повестка встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов. 

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил, что уходит в отставку. Полномочия он передал Токаеву как спикеру сената парламента — тот будет исполнять обязанности главы государства до очередных выборов, запланированных на 2020 год. На следующий день Токаев принял присягу.




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