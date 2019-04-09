Кто поборется за кресло президента Казахстана – мнение политолога

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телевизионном эфире объявил о назначении внеочередных выборов на 9 июня.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Кандидатами на пост президента Казахстана станут, как минимум, представители четырех политических партий. Такое мнение высказал казахстанский политолог Марат Шибутов.

"Я думаю, как минимум будут представители четырех партий, возможно, еще один-два (представителя. — Прим. ред.) республиканских общественных объединений, но это уже менее вероятно", — сказал Шибутов в беседе с РИА Новости.

Кандидатом от партии власти "Нур-Отан", по его мнению, станет Касым-Жомарт Токаев.

"Сейчас вся интрига в персоналиях. Пойдут ли от трех партий ("Ак жол", Коммунистической народной партии и "Ауыл". — Прим. ред.) их лидеры или будут другие кандидаты? На мой взгляд, скорее всего, будут сами лидеры Азат Перуашев, Айкын Конуров и Али Бектаев. Это лучше для повышения интереса к выборам и общей легитимности процесса", — отметил собеседник агентства.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телевизионном эфире объявил о назначении внеочередных президентских выборов на 9 июня. Он заявил, что принял данное решение, посовещавшись с первым лидером республики, Нурсултаном Назарбаевым.

Токаев отметил , что считает досрочные выборы главы государства необходимыми: нужно снять любую неопределенность, чтобы обеспечить общественно политическое согласие, уверенно двигаться вперед.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву. До этого он был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.