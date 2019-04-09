Президент Казахстана объяснил, почему решился на досрочные выборы

Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что решение о проведении досрочных выборов согласовано с руководителями госорганов.

Президент Казахстана объявил о проведении досрочных выборов главы государства. Проведение голосования назначено на 9 июня текущего года.

Токаев заявил, что хорошо знаком с тем, что волнует казахстанцев в регионах, и уверен, что выбранный им путь – верный. Президент отметил также, что верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке, в полном соответствии с конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества.

"Я твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми, для того чтобы обеспечить общественно политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность" – заявил Токаев.

Президент заявил также о том, что данное решение он принял, посовещавшись с первым лидером республики, Нурсултаном Назарбаевым. Также у него состоялись встречи с парламентом, премьер-министром страны и конституционным собранием по данному вопросу.

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Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем верхней палаты парламента Казахстана.

Последние выборы в Казахстане прошли 26 апреля 2015 года, они были внеочередными. На них победу одержал Нурсултан Назарбаев, набрав около 98% голосов избирателей.