Торговля на миллиард и надпись на Рейхстаге: визит Мирзиёева в ФРГ

Шавкат Мирзиёев посетил Германию – это стало первым визитом главы Узбекистана в ФРГ за 18 лет и второй поездкой Мирзиёева в ЕС. Итоги первого дня подвел Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Углубление политического диалога, расширение экономического сотрудничества, новые инвестиции и активизация культурных и научных связей – все эти вопросы включены в повестку первого визита Шавката Мирзиёева в Германию.

Первый день визита был посвящен встречам с политическим руководством ФРГ – сначала Мирзиёев провел переговоры с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером (должность эта во многом формальная), а позже встретился с реальным руководителем страны – канцлером Ангелой Меркель.

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"Вы в вашей стране приступили к очень обширным политическим реформам, был прогресс в области прав человека, был прогресс в области отношений с соседними государствами. В ходе этого визита мы хотим призвать вас продолжать идти по этому пути, к прогрессу в области гражданского общества. Мы знаем, что это непростой процесс, и Германия хочет быть для вас хорошим партнером", — цитирует РИА Новости слова канцлера.

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Обговорили Меркель и Мирзиёев проблемы политического плана – урегулирование в Афганистане (канцлер высоко отметила усилия Ташкента в данном направлении) и новую стратегию Европейского союза в отношении Центральной Азии.

То, что Германия поддерживает проводимые в стране изменения, хорошо подчеркивает и выросшая за последние два года цифра товарооборота: если в 2016 году товарооборот между странами составлял 520 миллионов долларов, то уже по итогам 10 месяцев 2018-го он составил 712,1 миллиона.

Целью же на ближайшее время по торговле стороны по итогам переговоров обозначили 1 миллиард.

Всего же по итогам переговоров с Меркель было подписано девять межправительственных и межведомственных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций.

Еще более обнадеживающие цифры принес двусторонний бизнес-форум, который прошел в преддверии визита Мирзиёева – официальные источники сообщили, что частные компании заключили договоренности на сумму более 8 миллиардов евро (или более 9 миллиардов долларов США).

Завершила переговоры в Берлине встреча с председателем германского парламента – Бундестага. На переговорах с Вольфгангом Шойбле Мирзиёев обсуждал сотрудничество законодателей двух стран и механизмы парламентского контроля за властью.

После переговоров президент Узбекистана осмотрел здание парламента ФРГ, и ему показали надписи, оставленные бойцами из Ташкента в 1945 году – немецкий парламент уже 20 лет заседает в восстановленном здании Рейхстага.

После этого Мирзиёев улетел в Мюнхен – столицу федеральной земли Бавария, где после прилета успел встретиться с представителями диаспоры. На сегодня у президента запланированы встречи с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и представителями бизнеса.

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