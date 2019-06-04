Узбекистан и Венесуэла договорились об активизации отношений

Представители двух стран обсудили состояние и перспективы развития узбекско-венесуэльских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, других международных организаций.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан и Венесуэла заинтересованы в активизации двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана по итогам встречи министра иностранных дел республики Абдулазиза Камилова и вновь назначенного посла Венесуэлы в стране с резиденцией в Тегеране Карлоса Алькала Кордонеса.

"Выражена обоюдная заинтересованность в активизации взаимовыгодных связей, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в публикации.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между странами как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, других международных организаций.

В Венесуэле сосредоточено около 26% мировых запасов нефти, нефтяная отрасль составляет основу ее экономики. В последние годы цены на черное золото упали, что сильно ударило по стабильности страны.

Двадцать первого января этого года в Венесуэле начались массовые акции протеста против президента Николаса Мадуро. Через два дня глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Этот шаг поддержали в том числе США. За Мадуро выступили Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.

Мадуро призвал военных готовиться защищать страну в случае вторжения США.

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