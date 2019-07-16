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Как Евросоюз намерен ускорить вхождение Узбекистана в ВТО

CC BY-SA 2.0 / World Trade Organization / DSC_5884
Политика
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В Евросоюзе рассчитывают, что Узбекистан через несколько месяцев станет полноценным партнером ЕС на международной торговой арене.

ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Европейский Союз ожидает скорейшего успешного вступления Узбекистана в ВТО и намерен выделить для этих целей пять миллионов евро, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Алексей Зубец
CC0 / MiLaNa19 / Алексей Зубец
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Об этом заявил начальник отдела сотрудничества делегации ЕС в Узбекистане Франсуа Бежо 16 июля в Ташкенте во время второго заседания Диалога между государственными и частными структурами Узбекистана и Афганистана.

"Мы надеемся, что Узбекистан через несколько месяцев станет полноценным партнером ЕС на международной торговой арене. Экономическое развитие этого региона очень важно",  - заявил Бежо и добавил, что отношения Узбекистана и Афганистана вносят большой вклад в нормализацию обстановки в регионе.

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Он рассчитывает, что скоро все торговые барьеры будут устранены.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"В следующем месяце нужно будет ускорить вхождение Узбекистана в ВТО. Будет запущен новый проект в размере пяти миллионов евро. Он будет содействовать проведению переговоров по вступлению в ВТО, а также поможет частному сектору понять условия, положения ВТО", - подчеркнул Бежо.

По словам представителя ЕС, роль Узбекистана в этом вопросе очень важна, так как, став членом ВТО, Ташкент сможет сотрудничать с Европейским союзом и оказывать еще большую поддержку Афганистану.

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Теги:
Евросоюз, ВТО, Узбекистан



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