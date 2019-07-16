Как Евросоюз намерен ускорить вхождение Узбекистана в ВТО

ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Европейский Союз ожидает скорейшего успешного вступления Узбекистана в ВТО и намерен выделить для этих целей пять миллионов евро, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом заявил начальник отдела сотрудничества делегации ЕС в Узбекистане Франсуа Бежо 16 июля в Ташкенте во время второго заседания Диалога между государственными и частными структурами Узбекистана и Афганистана.
"Мы надеемся, что Узбекистан через несколько месяцев станет полноценным партнером ЕС на международной торговой арене. Экономическое развитие этого региона очень важно", - заявил Бежо и добавил, что отношения Узбекистана и Афганистана вносят большой вклад в нормализацию обстановки в регионе.
Замглавы ВТО озвучил дату вступления Узбекистана в организацию
Он рассчитывает, что скоро все торговые барьеры будут устранены.
"В следующем месяце нужно будет ускорить вхождение Узбекистана в ВТО. Будет запущен новый проект в размере пяти миллионов евро. Он будет содействовать проведению переговоров по вступлению в ВТО, а также поможет частному сектору понять условия, положения ВТО", - подчеркнул Бежо.
По словам представителя ЕС, роль Узбекистана в этом вопросе очень важна, так как, став членом ВТО, Ташкент сможет сотрудничать с Европейским союзом и оказывать еще большую поддержку Афганистану.