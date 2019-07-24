Мирзиёев принимает поздравления: чего пожелали ему Путин, Токаев и Назарбаев

Глава республики празднует сегодня день рождения, ему исполнилось 62 года.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телефону поздравили Шавката Мирзиёева с днем рождения.

Как отметили в пресс-службе президента Узбекистана, Путин искренне пожелал ему благополучия и успехов. Собеседники подчеркнули, что страны достигли высокого уровня стратегического партнерства и союзничества, а также подтвердили, что и дальше будут стремиться к полномасштабному сотрудничеству.

Касым-Жомарт Токаев, поздравляя президента Узбекистана, особо отметил его большой вклад в укрепление дружбы, добрососедства и партнерства между двумя братскими странами. Мирзиёев и Токаев выступили за дальнейшее наращивание объемов двусторонней торговли , усиление промышленной кооперации, эффективное использование транзитного потенциала. Главы государств не обошли вниманием проведение совместных культурно-гуманитарных мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе беседы подчеркнул, что Мирзиёев внес личный вклад в достижение современного высокого уровня отношений между двумя странами. Президент Узбекистана поблагодарил Елбасы за поздравления, теплые пожелания и всемерную поддержку, которую тот оказывает развитию и укреплению узбекско-казахстанского сотрудничества.

Ранее Шавката Мирзиёева поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он пожелал благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана.