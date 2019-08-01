Шавката Мирзиёева ждут с визитом в Бишкеке

В настоящее время по линии МИД идет подготовка визита, согласовывается график.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Бишкек в ближайшее время, сообщил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

Арипов 1 августа прибыл в Кыргызстан в рабочим визитом. В Бишкеке проходит встреча глав правительств двух стран, после чего премьер Узбекистана встретится с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

"Один из главных вопросов сегодняшней повестки дня — организация предстоящего визита главы Узбекистана в Кыргызстан", — заявил Абылгазиев. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, в настоящее время по линии МИД идет подготовка визита, согласовывается график.

Абылгазиев отметил, что сотрудничество между странами развивается очень динамично.

"Это благодаря личным дружеским отношениям и политическим решениям глав двух государств", — сказал глава кабмина Кыргызстана.

В предыдущий раз Мирзиёев и Жээнбеков встретились в июне. Тогда в Бишкеке прошло заседание Совета глав государств — членов ШОС.

Сейчас президент Узбекистана находится с официальным визитом в Беларуси.