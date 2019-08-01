15:21 01 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Мирзиёев провел встречу с главой Кыргызстана

Шавката Мирзиёева ждут с визитом в Бишкеке

© Пресс-служба президента КР
Политика
Получить короткую ссылку
92 0 0

В настоящее время по линии МИД идет подготовка визита, согласовывается график.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Бишкек в ближайшее время, сообщил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым. 

Арипов 1 августа прибыл в Кыргызстан в рабочим визитом. В Бишкеке проходит встреча глав правительств двух стран, после чего премьер Узбекистана встретится с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

"Один из главных вопросов сегодняшней повестки дня — организация предстоящего визита главы Узбекистана в Кыргызстан", — заявил Абылгазиев. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, в настоящее время по линии МИД идет подготовка визита, согласовывается график.

Абылгазиев отметил, что сотрудничество между странами развивается очень динамично.

"Это благодаря личным дружеским отношениям и политическим решениям глав двух государств", — сказал глава кабмина Кыргызстана.

В предыдущий раз Мирзиёев и Жээнбеков встретились в июне. Тогда в Бишкеке прошло заседание Совета глав государств — членов ШОС.

Сейчас президент Узбекистана находится с официальным визитом в Беларуси.

Теги:
политика, официальный визит, Кыргызстан, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Джулия Робертс и Джордж Клуни
Дружба между мужчиной и женщиной: голливудские пары
Мирзиёев подарил Лукашенко статую хоккеиста
Как Лукашенко отреагировал на трогательный подарок Мирзиёева – видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054