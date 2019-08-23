Стройку АЭС в Узбекистане сможет отменить только президент

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в одобрил закон "Об использовании атомной энергии в мирных целях", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Из документа следует, что решение об отмене строительства ядерных объектов в Узбекистане может принимать только президент страны.
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Также термин "ядерная установка" распространяется на сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе АЭС.
Документ одобрил Сенат и он направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
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Закон устанавливает, что предложения об отмене решения о сооружении ядерной установки или пункта хранения также вносятся госорганами регулирования безопасности, компанией "Узатом" или органами местного самоуправления на основе государственных экспертиз. В подобном случае, убытки, связанные с прекращением или приостановлением сооружения АЭС, будут возмещаться в судебном порядке за счет организаций, по вине которых своевременно не были выявлены и учтены неблагоприятные факторы.