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Макет АЭС

Стройку АЭС в Узбекистане сможет отменить только президент

Sputnik/ Дильшода Рахматова
Политика
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Закон "Об использовании атомной энергии в мирных целях" одобрил Сенат и он направлен на подпись Шавкату Мирзиееву.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в одобрил закон "Об использовании атомной энергии в мирных целях", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Из документа следует, что решение об отмене строительства ядерных объектов в Узбекистане может принимать только президент страны.

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Также термин "ядерная установка" распространяется на сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе АЭС.

Документ одобрил Сенат и он направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

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Закон устанавливает, что предложения об отмене решения о сооружении ядерной установки или пункта хранения также вносятся госорганами регулирования безопасности, компанией "Узатом" или органами местного самоуправления на основе государственных экспертиз. В подобном случае, убытки, связанные с прекращением или приостановлением сооружения АЭС, будут возмещаться в судебном порядке за счет организаций, по вине которых своевременно не были выявлены и учтены неблагоприятные факторы.

Заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Первая в Центральной Азии атомная электростанция будет возведена в Джизакской области, недалеко от озера Тузкан. Проект рассчитан на возведение двух энергоблоков поколения "3+", в соответствии с проектом "АЭС-2006" мощностью 1,2 ГВт каждый. До конца года планируется завершить изыскательные работы и заключить контракт, а строительные работы на площадке начать в 2020 году. Реализовать проект намерены к 2028 году.

Теги:
новый закон, закон, законодательство, Законопроект, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Президент, президент, АЭС, Росатом, атомная энергетика, Узатом, атомы



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