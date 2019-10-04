Президент принял генерального секретаря тюркского совета

Высокий гость проинформировал главу государства о ходе подготовки к предстоящему саммиту Тюркского совета и заверил в том числе, что и далее будет всемерно содействовать развитию плодотворных отношений между Советом и Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, прибывшего в страну для участия в заседании Делового совета и Инвестиционном форуме тюркоязычных стран, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства, тепло приветствуя гостя, с удовлетворением отметил динамично развивающееся сотрудничество Узбекистана и Тюркского совета.

Узбекистан ратифицировал Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств от 3 октября 2009 года и уже в качестве полноправного члена примет участие в седьмом Саммите Организации, который пройдет 15 октября этого года в Баку.

На встрече был высоко оценен потенциал Тюркского совета как эффективной региональной структуры, способствующей развитию практического взаимодействия, в первую очередь в таких актуальных направлениях, как торговля, инвестиции, инновации, транспорт, туризм, в области культурно-гуманитарного обмена.

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Генеральный секретарь Тюркского совета выразил Президенту Республики Узбекистан большую признательность за теплый прием и искренне поздравил с предстоящим полноправным вступлением страны в Совет.

Багдад Амреев дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, либерализации экономики, улучшения деловой среды и инвестиционного климата.

Высокий гость проинформировал главу государства о ходе подготовки к предстоящему саммиту Тюркского совета и заверил в том числе, что и далее будет всемерно содействовать развитию плодотворных отношений между Советом и Узбекистаном.