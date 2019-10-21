Медведев и Арипов встретятся в Москве во вторник

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Встреча премьер-министров России и Узбекистана Дмитрия Медведева и Абдуллы Арипова состоится в Москве 22 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского кабмина Олега Осипова.

Арипов прилетит в столицу РФ на форум "Открытые инновации".

В конце мая Медведев посетил Узбекистан с официальным визитом. Он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а затем отправился в Ургенч для участия в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет документов в сфере образования, экономики, культуры, промышленности и здравоохранения. После деловых переговоров Медведев и Арипов отправились в Хиву и погуляли по Ичан-Кале.

Глава правительства Узбекистана нанес ответный визит в Москву в начале июля. Премьер-министры обсудили торговое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество. Кроме того, Арипов посетил павильон №66 на ВДНХ.

После этого Медведев и Арипов пообщались на полях первого Каспийского экономического форума, который прошел в Туркменистане в августе. Тогда премьер-министр России отметил большое количество встреч со своим коллегой из Узбекистана в 2019 году, назвав это залогом устойчивого развития отношений между двумя странами.