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Элдор Арипов о "Валдае": в таком формате мы не собирались никогда

Sputnik / Юрий Корсунцев
Политика
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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (11)
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Sputnik Узбекистан

Визит президента Узбекистана в Россию, рост товарооборота, гуманитарное и военно-техническое сотрудничество — о чем говорили за закрытыми дверями Х Азиатской конференции клуба "Валдай".

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik, Алексей Стефанов. Такого интенсивного обмена делегациями за всю историю узбекско-российских отношений еще не было, заявил во время открытия Х Азиатской конференции клуба "Валдай" директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов. 

Именно он представлял Узбекистан на торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" и ИСМИ при президенте Узбекистана. С российской стороны свою подпись поставил председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. 

"Накануне встречи я задумался, когда мы в последний раз собирались в таком формате, и, оказалось, очень давно или вообще в первый раз. И мы уже говорили с нашими российскими коллегами из клуба "Валдай", что стоит сделать такие встречи регулярными, чтобы общаться, обмениваться мнениями", — рассказал Элдор Арипов. 

Первый день конференции был более узким — касался российско-узбекских отношений и проходил за закрытыми дверями, но он пояснил, что темы, которые обсуждались, чрезвычайно актуальные, интересные, потому что мероприятие проходит в преддверии визита президента Узбекистана в Россию.

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"И мы собрались на фоне в целом беспрецедентной ситуации узбекско-российского сотрудничества по всем направлениям", — отметил Арипов. 

И привел цифры, которые, как выразился, впечатляют, — с начала года делегации Узбекистана и России на различных уровнях обменивались мнениями более сотни раз, а лидеры обеих стран за последние три года встречались уже восемь раз. 

"Это серьезная цифра. За всю историю узбекско-российских отношений такого интенсивного обмена делегациями не было. Активно сотрудничают и парламентарии, главы правительств. То же мы можем сказать о динамике торгово-экономического сотрудничества. За последние два года товарооборот между нашими странами вырос в полтора раза, причем мы рассчитываем, что в этом году впервые выйдем на 6 млн долларов. А вообще, наши эксперты говорят, что у нас есть потенциал довести эти цифры до 10 млн долларов. Огромные возможности, огромный нереализованный потенциал", — уверен директор ИСМИ. 

Такая же позитивная тенденция относится и к сотрудничеству по вопросам безопасности. "Мы начинаем финансировать взаимодействие по линии военно-технического сотрудничества. В нашей общей повестке проблема Афганистана, проблема стабилизации ситуации в этой стране. Регулярно проводятся политические консультации по этому вопросу".  

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Также Элдор Арипов отметил гуманитарное сотрудничество, которое тоже активно развивается. С начало года в Узбекистане открылось уже пять филиалов российских университетов, в том числе и впервые — зарубежный филиал МГИМО в Ташкенте.  

"Мы с коллегами говорили, что наши эксперты в какой-то мере даже отстают от того, как развиваются отношения между нашими странами. Поэтому решили наверстать упущенные возможности: очень важно обмениваться мнениями и очень важно разрабатывать предложения для наших руководителей, для того, чтобы дальше углублять наши отношения", — заключил Элдор Арипов.  

На протяжении двух дней — 10-11 ноября — в Самарканде проходит X Азиатская конференция клуба "Валдай" на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". Первый день был посвящен российско-узбекским отношениям, прошли встречи экспертов только двух стран. Во второй день конференцию, как ожидается, посетят более 70 экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии. В Узбекистане Валдайский клуб проводится впервые. 

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (11)
Теги:
Экономика, политика, Дискуссионный клуб "Валдай", Самарканд, Узбекистан



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