Путин: РФ готова к равноправному взаимодействию со всеми странами Евразии

Владимир Путин отметил закономерность внимания международного экспертного сообщества к Азии с учетом ее растущей роли в мировой политике и экономике.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Россия готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами Евразии, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в послании участникам конференции Валдайского клуба, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Обращение зачитал посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

"Россия готова к конструктивному, равноправному взаимодействию со всеми странами континента. Исходим из того, что мир и благополучие на евразийском пространстве являются важнейшим условием безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - говорится в послании.

Путин также отметил закономерность внимания международного экспертного сообщества к Азии с учетом ее растущей роли в мировой политике и экономике.

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"Здесь активно развивается транспортная, коммуникационная и энергетическая инфраструктуры, высокие технологии и фундаментальная наука", - сказал российский президент.

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Более того, Путин указал на актуальность тематики конференции в Самарканде, которая завершает программу Года Востока в Валдайском клубе, и добавил, что ее участникам "предстоит оценить текущее состояние и перспективы интеграционных процессов, а также потенциал межгосударственной кооперации во многих сферах".

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В Самарканде 10-11 ноября проходит X Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В мероприятии принимают участие более 70 ведущих экспертов из 11 стран - России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.