Посол: создание АЭС в Узбекистане – экономическая необходимость

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев отметил, что создание АЭС позволит республике добавить в экономику более трех миллиардов кубометров газа, который можно будет использовать как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

В Самарканде 10-11 ноября проходит десятая X конференция Валдайского клуба "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В первый день состоялась встреча, посвященная развитию сотрудничества Узбекистана и России.

"Вы знаете, что сейчас в отношениях Узбекистана и РФ реализуется очень важный проект — строительство атомной электростанции по российскому дизайну. Создание такого объекта — это экономическая необходимость. Узбекистан рассчитал, что создание АЭС позволит освободить, добавить в экономику более трех миллиардов кубометров газа, а это очень серьезно. Не мне говорить, насколько востребован здесь газ, причем востребован не только для внутреннего потребления, но и для экспорта. Поэтому мы считаем, что этот проект очень перспективен и важен для Узбекистана. Мы также заинтересованы в том, чтобы атомные электростанции российского дизайна продвигались во всем мире", — сказал Владимир Тюрденев корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Напомним, в начале сентября прошлого года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" намерена построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов ранее сообщил, что АЭС сможет давать до 15% электроэнергии в стране.