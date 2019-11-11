Мирзиёев: конференция в Самарканде поспособствует укреплению контактов

Президент Узбекистана выразил надежду, что обсуждение на конференции, посвященное сложным процессам в регионе, будет плодотворным и наметит новые грани взаимодействия его участников.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Центральная Азия играет все более важную роль на пространстве Евразии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Центральная Азии играет все более важную роль на евразийском пространстве и в геополитике в целом", - зачитал обращение секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

В нем Мирзиёев выразил надежду, что обсуждение на конференции, посвященное сложным процессам в регионе, будет плодотворным и наметит новые грани взаимодействия его участников.

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Глава государства также отметил, что встреча Валдайского клуба в Самарканде является ярким подтверждением обоюдного стремления Узбекистана и России к укреплению доверительного диалога и практического сотрудничества на всех уровнях.

"Конференция, несомненно, будет способствовать укреплению существующих и установлению новых прямых контактов между экспертно-аналитическими сообществами наших стран. Надеюсь, такие встречи приобретут регулярный характер", - говорится в сообщении.

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В Самарканде 10-11 ноября проходит X Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В мероприятии принимают участие более 70 ведущих экспертов из 11 стран - России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.