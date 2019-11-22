Проблему доступного жилья в Узбекистане решат частные застройщики

В республике вводится новый механизм строительства недорогого жилья для горожан и сельского населения. Возведение домов отдадут частным инвесторам.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обеспокоен дефицитом качественного жилья для населения. В ходе видеоселекторного совещания глава государства обсудил этот вопрос с представителями профильных ведомств и руководителями регионов.

Темпы жилищного строительства в республике не поспевают за растущей потребностью граждан. В первые 9 месяцев этого года уже поступило более 36 тысяч обращений узбекистанцев по жилищному вопросу.

Какие гарантии получат собственники при сносе жилья и изъятии участков

Строят частники - субсидирует государство

Большинство жалоб касаются качества строящихся домов и несоответствие прилегающей к ним инфраструктуры. Главная причина сложившейся ситуации — недостаток средств из негосударственных источников. Для решения проблемы принято решение изменить систему финансирования этой сферы.

Согласно новой стратегии, строительство домов будет осуществляться не государством, а частным сектором. Госорганы со своей стороны призваны поддерживать спрос на жилье через выделение населению ипотечных кредитов на оптимальных условиях. При этом размер ресурсов на ипотечное кредитование впредь не будет ограничиваться по банковскому и региональному принципу.

В будущем году частные компании за счет собственных и привлеченных извне средств построят в столице и других городах 13 750 квартир. Дома будут проектироваться самими застройщиками-предпринимателями. Земельные участки под застройку будут выделяться через аукционы, а развитием инфраструктуры профинансируют из бюджета.

Принято решение о создании компании по рефинансированию ипотеки. Средства возьмут в Азиатском банке развития.

Для поддержки малообеспеченных слоев населения из казны выделят субсидии 10 800 нуждающимся городским семьям на покрытие начального взноса и выплат процентов по кредиту, если ставка превышает 12 % в Ташкенте и 10 % в остальных регионах.

В ближайшее время будет проведена оценка средней рыночной стоимости жилья для подсчета верхней границы кредитов.

Жилые массивы

Изменится и подход к сельской застройке. Отныне жилье в поселках будет строиться не вдоль дорог, а в виде массивов, примыкающих к городам и районным центрам. Это позволит в дальнейшем превратить районы в крупные агломерации, тем самым, снизить нагрузку на инфраструктуру и повысить экономическую активность населения.

В 2020 году из бюджета будет выделено около 1 триллиона сумов субсидий, за счет чего 16 тысяч семей смогут приобрести дома в городах и селах.

Хокимиятам поручено составить списки малообеспеченных граждан, разработать порядок и критерии поочередной выплаты им субсидий на приобретение жилья в будущем году. До 1 марта будущего года необходимо выделить участки под строительство, найти подрядчиков и начать работы.

Чтобы уже возведенные дома не стояли пустыми, еще на стадии строительства сформируют списки желающих купить в них квартиры, а новые проекты не будут запускаться до тех пор, пока не соберут необходимую сумму взносов.

При этом права собственников домов подлежащих сносу также защищены. До начала демонтажа объекта владельцу должна быть полностью выплачена компенсация или предоставлено взамен другое жилое помещение согласно предварительным договоренностям.

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По подсчетам международных организаций, для полного удовлетворения потребности узбекского населения в жилье необходимо ежегодно строить 145 тысяч квартир, что потребует ежегодно около 30 триллионов сумов.