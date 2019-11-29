Шавкат Мирзиёев провел личные встречи с главами государств

В рамках второй консультативной встречи глав государств ЦА в Ташкенте президент Узбекистана обсудил двусторонние взаимосвязи с лидерами стран Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Глава Узбекистана встретился с первым президентом Республики Казахстан Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Мирзиёев выразил благодарность ему за оказанную поддержку инициативе Узбекистана о проведении встреч лидеров стран региона, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

С удовлетворением было отмечено, что совместными усилиями за последние годы традиционно тесные отношения между Узбекистаном и Казахстаном выведены на качественно новый уровень, наполнены конкретным практическим содержанием.

На встрече лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, глобальной и региональной повестки.

Далее президента Узбекистана принял главу Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Лидеры двух стран с глубоким удовлетворением отметили последовательное расширение и укрепление узбекско-кыргызских отношений многовековой дружбы и добрососедства.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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Ещё одна встреча главы Узбекистана состоялась с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Отмечена положительная динамика многопланового сотрудничества между двумя странами, вышедшего на уровень стратегического партнерства.

Обсуждены перспективы расширения диалога, а также рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной политики.

Далее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонней и многосторонней повестки.