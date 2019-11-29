"Это позорная ситуация": Арипов отчитал чиновников за отсутствие света и газа

По его словам, ведомства, обеспечивающие население электричеством и газом, не выполняют свою работу на должном уровне.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание, посвященное проблемам газо- и энергоснабжения населения и социальных объектов, сообщает Xabar.uz.

В ходе совещания глава правительства раскритиковал госслужащих за допущенные ошибки. По его словам, с наступлением первых холодов многие регионы уже остались без света и газа.

Арипов припомнил чиновникам отключение электричества в столичном метро и во время предвыборных дебатов, проходивших в прямом эфире.

Премьер-министр назвал подобную ситуацию позорной и раскритиковал ведомства за то, что те не выполняют свою работу на должном уровне. Он также отметил, что организации, которые обеспечивают население электричеством и газом, до сих пор не могут нормально прокомментировать ситуацию и ответить на вопросы.

"27 ноября в течение суток на 144 линиях с напряжением 110 киловатт более 300 раз ограничивалась подача электричества. Почему на линиях вводится ограничение от 1,5 до 5 часов? В результате подобных ситуаций возникают протесты со стороны населения не только в отношении министерства энергетики, но и в отношении всего правительства", — сказал Арипов.

Глава правительства также сообщил, что в некоторых местах были зафиксированы случаи незаконного пользования электричества и газа, причем в крупных объемах.

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Ранее в Ташкенте прервалась прямая трансляция политических дебатов. Причиной послужил внезапный сбой в работе электричества, в результате чего примерно на 5-7 минут отключился свет.