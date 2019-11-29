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Главы государств СНГ высадили деревья

Главы государств СНГ посадили деревья в Ташкенте

© Пресс-служба президента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191129/12909589/Glavy-gosudarstv-SNG-posadili-derevya-v-Tashkente.html

Эти деревья будут расти и крепнуть, символизируя прочную дружбу и сотрудничество Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. После плодотворных переговоров главы государств Центральной Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Об этом сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

 

© Пресс-служба Президента
Президенты стран СНГ

 

Эти деревья будут расти и крепнуть, символизируя прочную дружбу и сотрудничество Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, сегодня в Ташкенте проходит вторая консультативная встреча глав государств СНГ, в ходе которое намечено обсудить актуальные вопросы взаимодействия, согласовать первоочередные меры, направленные на расширение партнерства в Центральной Азии.

Шавкат Мирзиёев провел личные встречи с главами государств >>

В повестку, ранее утвержденную министрами иностранных дел, вошли темы региональной политики, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционных, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Также речь пойдет об обеспечении безопасности в ЦА.

Теги:
Узбекистан, Страны СНГ, Президент, ЦА



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