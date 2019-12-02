Зампред ЦИК Узбекистана рассказал, почему грядущие выборы войдут в историю

— Какие новшества внедрены в этой избирательной кампании?
— Самое главное — мы идем на эти выборы с новым законом, который был принят взамен пяти ранее действующих нормативно-правовых актов. То есть это совершенно обновленная система, что называется, с новыми правилами игры.
Помимо этого, мы впервые предоставили право голоса осужденным лицам, которые совершили нетяжкие преступления.
Мы также расширили категории граждан, которые могут быть наблюдателями на выборах. Если раньше в их число входили только представители политических партий или зарубежные наблюдатели, то теперь и рядовые узбекистанцы, например, представители махаллей, могут следить за ходом избирательной кампании, чтобы голосование проходило открыто, прозрачно и без нарушений закона.
Требуется согласовать множество вопросов. Мы активно привлекаем СМИ, рассказываем людям, как они смогут проголосовать в той или иной стране. Надеюсь, результат будет положительный.
— Чем была вызвана необходимость изменения действовавшего ранее избирательного законодательства?
— Я как юрист могу сказать, что раньше действовали параллельно пять законодательных актов, некоторые нормы в которых противоречили друг другу. Были случаи, когда избиркомы не понимали, как им быть в конкретной ситуации: один закон говорил одно, другой — трактовал норму иначе. Теперь данные пробелы устранены, положения унифицированы, так что подобных проблем больше нет.
— Вы упомянули рекомендации международных наблюдателей и организаций по совершенствованию избирательного процесса. А есть ли положения, с которым Узбекистан не согласился?
— Да, есть некоторые пункты, по которым и у Центризбиркома, и у наших парламентариев существует свое мнение. Например, нам рекомендовали разрешить финансировать кандидатов частным лицам или бизнес-структурам, но мы придерживаемся позиции, что у нас борьба и плюрализм идей, а не капиталов и денег.
Для кандидатов в депутаты Олий Мажлиса это 10,6 миллиона сумов, для областных кандидатов — по два миллиона, для районных — по одному миллиону сумов. Всего же по республике с учетом всех органов власти, куда избираются представители, у нас получается почти 35 тысяч кандидатов.
— Какая работа проводится для того, чтобы обеспечить проведение выборов по международным стандартам?
— Как я уже сказал, это в первую очередь обновленное законодательство. Мы приводим нашу национальную нормативно-правовую базу в соответствие с общемировыми требованиями и тенденциями. Яркий тому пример — отмена квоты в парламенте, которая существовала ранее для представителей экологического движения. Теперь эта партия наравне с другими будет бороться за места в Законодательной палате Олий Мажлиса. Нижняя палата будет полностью формироваться избирателями.
— Кстати, экологи впервые участвуют в выборах. Как новички проявляют себя в этой кампании?
— Да, они пионеры в этом деле, раньше у них гарантированно было 15 мест, сейчас эта практика отменена. Посмотрим, что у них получится и какой будет результат. Они могут как укрепить свои позиции, так и, напротив, потерять даже ту долю в парламенте, какая у них была. Тут открытая борьба, они, как и остальные, стараются, будем наблюдать.
— Как сегодня, по-вашему, выглядит среднестатистический избиратель в Узбекистане? Изменился ли он за последние годы?
— Безусловно, перемены в электорате произошли. Прежде всего это связано с теми реформами, которые проводятся в стране во всех сферах. Сыграла роль и открытость, и политика свободы средств массовой информации.
Кстати, согласно последним данным Фонда общественного мнения, в ноябре около 90% респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании. В сентябре этот показатель составлял 82%. Безусловно, такая тенденция нас только радует. Как будет на практике, посмотрим, но я надеюсь на активное участие граждан.
— С 18 ноября официально стартовала предвыборная кампания, началась агитация и работа с электоратом. Как ЦИК организует этот процесс, насколько проинструктированы партии по поводу формата агитации?
— Со своей стороны мы сделали все, что должны были: обеспечили равное эфирное время и доступ к СМИ, выделили средства на агитацию, прописали и обнародовали общие принципы ведения политической борьбы. Теперь партии приступили к агитации, у каждого свое видение и свои методы работы, а ЦИК лишь следит за тем, чтобы участники не нарушали требования.
— Партии сейчас активизировались, хотя в остальное время они почти не заметны в информационном пространстве. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить такой дисбаланс?
— Я думаю, это общемировая тенденция. Сейчас у партий идет борьба за голоса, они активно привлекают к себе внимание избирателей. В остальное же время это идеологическое соперничество разворачивается в основном на площадке парламента, поэтому партии не так заметны для рядового избирателя.
— Зафиксированы ли какие-то нарушения законодательства в рамках предвыборной кампании?
— Завершилась только первая неделя, пока никаких нарушений мы не выявили ни со стороны кандидатов или партий, ни со стороны представителей СМИ. Обращения к нам регулярно поступают, мы их проверяем, но пока все проходит в рамках закона. Будем продолжать мониторинг.
— В этом году значительно возросла доля женщин среди кандидатов в депутаты — более 40%. Как вы оцениваете такую тенденцию? Насколько это естественный процесс? Готовы ли женщины сегодня идти в политику или эти выдвижения для соблюдения минимальной квоты?
— Однозначно, это позитивный момент. Что касается участия женщин, то раз минимальный порог в 30%, который у нас действует еще с 2004 года, превышен, значит, партии смогли найти достойных и эти кандидаты готовы бороться за места в парламенте наравне с другими.
Чем активнее мы будем продвигать женщин во власть, тем быстрее и эффективнее будут решаться проблемы, связанные с женщинами в обществе.
— Это как-то связано с недавно принятыми законами о гендерных правах и защите женщин от бытового насилия?
— Эти два очень важных законодательных акта были инициированы и разработаны нашими парламентариями-женщинами, но это не значит, что депутатов-женщин стоит рассматривать исключительно в качестве законотворцев по гендерным проблемам. Они сегодня разрабатывают и выдвигают много инициатив, касающихся и духовного воспитания, и предпринимательства, и экономической сферы.
Я вообще всесторонне поддерживаю закон о гендерном равенстве мужчин и женщин. Более того, я придерживаюсь его не только на работе, что называется: у нас и в семье полное равноправие.
— Каковы, на ваш взгляд, перспективы у электронного голосования в Узбекистане?
— Электронное голосование — уже общемировой тренд. В некоторых странах его применяют в том числе и для повышения довольно низкой явки. Безусловно, людям гораздо удобнее дистанционно отдать свой голос, не тратя время на приход в избирательную комиссию. Но у данной технологии есть и свои противники.
Так, мы начали с единых списков избирателей. Также мы активно используем современные технологии для информирования населения — для этого даже запустили специальное мобильное приложение, в котором рассказываем гражданам о нормах законодательства. Постепенно будем внедрять практику электронного голосования, когда сможем гарантировать защиту от вмешательства и тайну волеизъявления.
— За счет каких инструментов и технологий будет обеспечена прозрачность предстоящих выборов?
— Главную надежду мы возлагаем, безусловно, на наблюдателей. У нас участвуют пять политических партий, от каждой по одному наблюдателю на участке, плюс представители СМИ, уполномоченные лица, доверенные лица.
Помимо этого, в качестве пилотного проекта на 60 участках мы установим порядка 120 камер для онлайн-трансляции в наш международный пресс-центр. Съемка будут вестись в реальном времени с 8.00 до 20.00, поэтому все желающие смогут наблюдать, как проходит голосование и что происходит в конкретный момент.
— Что бы вы пожелали избирателям перед выборами?
— Главное мое пожелание - чтобы все, кому небезразлично будущее нашей родины, 22 декабря пришли на избирательные участки и отдали свой голос за кандидата, которого они сочтут достойным.