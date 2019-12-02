Зампред ЦИК Узбекистана рассказал, почему грядущие выборы войдут в историю

В Узбекистане 22 декабря 2019 года пройдет единый день голосования. Чем эта кампания отличается от всех предыдущих, в интервью Sputnik рассказал заместитель председателя Центризбиркома Махмуд Истамов.

— Какие новшества внедрены в этой избирательной кампании?

— Самое главное — мы идем на эти выборы с новым законом, который был принят взамен пяти ранее действующих нормативно-правовых актов. То есть это совершенно обновленная система, что называется, с новыми правилами игры.

Кроме того, мы учли рекомендации международных наблюдателей по совершенствованию избирательного процесса. В частности, внедрили единые электронные списки избирателей. Это будет база данных республиканского масштаба. Сейчас в ней порядка 20,6 миллиона граждан, достигших 18-летнего возраста и имеющих право голоса. Впервые такая программа была апробирована в 2017 году на местных выборах в Ташкенте, а теперь мы применим ее уже на национальном уровне.

Помимо этого, мы впервые предоставили право голоса осужденным лицам, которые совершили нетяжкие преступления.

Мы также расширили категории граждан, которые могут быть наблюдателями на выборах. Если раньше в их число входили только представители политических партий или зарубежные наблюдатели, то теперь и рядовые узбекистанцы, например, представители махаллей, могут следить за ходом избирательной кампании, чтобы голосование проходило открыто, прозрачно и без нарушений закона.

Еще одно нововведение — это более масштабная работа с нашими избирателями за рубежом. По разным данным, около двух миллионов граждан находятся за границей, и мы приложим все усилия, чтобы обеспечить им возможность принять участие в выборах. Для этого мы тесно взаимодействуем с нашим внешнеполитическим ведомством, с посольствами и консульствами. Ведь организовать выборы у себя — это одно, а провести выборы для своих граждан в другой стране — это гораздо сложнее.

Требуется согласовать множество вопросов. Мы активно привлекаем СМИ, рассказываем людям, как они смогут проголосовать в той или иной стране. Надеюсь, результат будет положительный.

— Чем была вызвана необходимость изменения действовавшего ранее избирательного законодательства?

— Я как юрист могу сказать, что раньше действовали параллельно пять законодательных актов, некоторые нормы в которых противоречили друг другу. Были случаи, когда избиркомы не понимали, как им быть в конкретной ситуации: один закон говорил одно, другой — трактовал норму иначе. Теперь данные пробелы устранены, положения унифицированы, так что подобных проблем больше нет.

— Вы упомянули рекомендации международных наблюдателей и организаций по совершенствованию избирательного процесса. А есть ли положения, с которым Узбекистан не согласился?

— Да, есть некоторые пункты, по которым и у Центризбиркома, и у наших парламентариев существует свое мнение. Например, нам рекомендовали разрешить финансировать кандидатов частным лицам или бизнес-структурам, но мы придерживаемся позиции, что у нас борьба и плюрализм идей, а не капиталов и денег.

Именно поэтому, согласно законодательству, у нас все избирательные процедуры осуществляются за счет государства. Мы выделили всем партиям равные объемы средств и всем кандидатам в местные органы власти также равные суммы на предвыборную кампанию, обеспечив одинаковые возможности.

Для кандидатов в депутаты Олий Мажлиса это 10,6 миллиона сумов, для областных кандидатов — по два миллиона, для районных — по одному миллиону сумов. Всего же по республике с учетом всех органов власти, куда избираются представители, у нас получается почти 35 тысяч кандидатов.

— Какая работа проводится для того, чтобы обеспечить проведение выборов по международным стандартам?

— Как я уже сказал, это в первую очередь обновленное законодательство. Мы приводим нашу национальную нормативно-правовую базу в соответствие с общемировыми требованиями и тенденциями. Яркий тому пример — отмена квоты в парламенте, которая существовала ранее для представителей экологического движения. Теперь эта партия наравне с другими будет бороться за места в Законодательной палате Олий Мажлиса. Нижняя палата будет полностью формироваться избирателями.

— Кстати, экологи впервые участвуют в выборах. Как новички проявляют себя в этой кампании?

— Да, они пионеры в этом деле, раньше у них гарантированно было 15 мест, сейчас эта практика отменена. Посмотрим, что у них получится и какой будет результат. Они могут как укрепить свои позиции, так и, напротив, потерять даже ту долю в парламенте, какая у них была. Тут открытая борьба, они, как и остальные, стараются, будем наблюдать.

— Как сегодня, по-вашему, выглядит среднестатистический избиратель в Узбекистане? Изменился ли он за последние годы?

— Безусловно, перемены в электорате произошли. Прежде всего это связано с теми реформами, которые проводятся в стране во всех сферах. Сыграла роль и открытость, и политика свободы средств массовой информации.

Сегодня любой гражданин ставит перед депутатами, сенаторами, чиновниками и даже министрами конкретные вопросы и требует, чтобы его проблемы решались и по ним был предоставлен отчет. Так что я уверен: избиратели будут активны на этих выборах.

Кстати, согласно последним данным Фонда общественного мнения, в ноябре около 90% респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании. В сентябре этот показатель составлял 82%. Безусловно, такая тенденция нас только радует. Как будет на практике, посмотрим, но я надеюсь на активное участие граждан.

— С 18 ноября официально стартовала предвыборная кампания, началась агитация и работа с электоратом. Как ЦИК организует этот процесс, насколько проинструктированы партии по поводу формата агитации?

— Со своей стороны мы сделали все, что должны были: обеспечили равное эфирное время и доступ к СМИ, выделили средства на агитацию, прописали и обнародовали общие принципы ведения политической борьбы. Теперь партии приступили к агитации, у каждого свое видение и свои методы работы, а ЦИК лишь следит за тем, чтобы участники не нарушали требования.

— Партии сейчас активизировались, хотя в остальное время они почти не заметны в информационном пространстве. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить такой дисбаланс?

— Я думаю, это общемировая тенденция. Сейчас у партий идет борьба за голоса, они активно привлекают к себе внимание избирателей. В остальное же время это идеологическое соперничество разворачивается в основном на площадке парламента, поэтому партии не так заметны для рядового избирателя.

— Зафиксированы ли какие-то нарушения законодательства в рамках предвыборной кампании?

— Завершилась только первая неделя, пока никаких нарушений мы не выявили ни со стороны кандидатов или партий, ни со стороны представителей СМИ. Обращения к нам регулярно поступают, мы их проверяем, но пока все проходит в рамках закона. Будем продолжать мониторинг.

— В этом году значительно возросла доля женщин среди кандидатов в депутаты — более 40%. Как вы оцениваете такую тенденцию? Насколько это естественный процесс? Готовы ли женщины сегодня идти в политику или эти выдвижения для соблюдения минимальной квоты?

— Однозначно, это позитивный момент. Что касается участия женщин, то раз минимальный порог в 30%, который у нас действует еще с 2004 года, превышен, значит, партии смогли найти достойных и эти кандидаты готовы бороться за места в парламенте наравне с другими.

Представительность женщин в госорганах и в парламенте обеспечивает гендерную чувствительность законодательства. Интересы и потребности женщин и детей более полно и четко учитываются при разработке нормативно-правовых актов.

Чем активнее мы будем продвигать женщин во власть, тем быстрее и эффективнее будут решаться проблемы, связанные с женщинами в обществе.

— Это как-то связано с недавно принятыми законами о гендерных правах и защите женщин от бытового насилия?

— Эти два очень важных законодательных акта были инициированы и разработаны нашими парламентариями-женщинами, но это не значит, что депутатов-женщин стоит рассматривать исключительно в качестве законотворцев по гендерным проблемам. Они сегодня разрабатывают и выдвигают много инициатив, касающихся и духовного воспитания, и предпринимательства, и экономической сферы.

Я вообще всесторонне поддерживаю закон о гендерном равенстве мужчин и женщин. Более того, я придерживаюсь его не только на работе, что называется: у нас и в семье полное равноправие.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы у электронного голосования в Узбекистане?

— Электронное голосование — уже общемировой тренд. В некоторых странах его применяют в том числе и для повышения довольно низкой явки. Безусловно, людям гораздо удобнее дистанционно отдать свой голос, не тратя время на приход в избирательную комиссию. Но у данной технологии есть и свои противники.

Например, до сих пор остаются риски, связанные с обеспечением тайного голосования, фальсификаций и проблемы информационной безопасности. Их надо учитывать при внедрении этой системы. В Узбекистане мы пришли к мнению, что будем поэтапно вводить элементы электронного голосования.

Так, мы начали с единых списков избирателей. Также мы активно используем современные технологии для информирования населения — для этого даже запустили специальное мобильное приложение, в котором рассказываем гражданам о нормах законодательства. Постепенно будем внедрять практику электронного голосования, когда сможем гарантировать защиту от вмешательства и тайну волеизъявления.

— За счет каких инструментов и технологий будет обеспечена прозрачность предстоящих выборов?

— Главную надежду мы возлагаем, безусловно, на наблюдателей. У нас участвуют пять политических партий, от каждой по одному наблюдателю на участке, плюс представители СМИ, уполномоченные лица, доверенные лица.

Я думаю, что при таком мощном общественном контроле сфальсифицировать что-то практически невозможно. Это самый эффективный инструмент обеспечения прозрачности процесса волеизъявления и подсчета результатов голосования.

Помимо этого, в качестве пилотного проекта на 60 участках мы установим порядка 120 камер для онлайн-трансляции в наш международный пресс-центр. Съемка будут вестись в реальном времени с 8.00 до 20.00, поэтому все желающие смогут наблюдать, как проходит голосование и что происходит в конкретный момент.

— Что бы вы пожелали избирателям перед выборами?

— Главное мое пожелание - чтобы все, кому небезразлично будущее нашей родины, 22 декабря пришли на избирательные участки и отдали свой голос за кандидата, которого они сочтут достойным.