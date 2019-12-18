Узбекские партии изучают возможности вступления республики в ЕАЭС

По словам представителей партий Узбекистана, ими созданы экспертные группы по исследованию всех "за" и "против" относительно вступления республики в ЕАЭС. При этом все единогласно заявляют, что итоговое решение будет принято с учетом национальных интересов страны.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Предвыборная кампания перед парламентскими выборами продолжается. Политические партии Узбекистана, выступая перед представителями масс-медиа в ЦИК, заявили, что они тщательно изучают возможности вступления республики в Евразийский экономический союз с учетом национальных интересов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Модератором дискуссии в рамках круглого стола для двух посольств - России и КНР - и двух миссий — ШОС и СНГ — выступил руководитель Международного пресс-клуба, член Центризбиркома Узбекистана Шерзод Кудратходжаев.

Так, по словам представителя "Миллий тикланиш" Ильхома Абдуллаева, в их партии создана экспертная группа. "Мы обсуждаем эти вопросы и хотим понять, в чем выиграем, в чем проиграем", - сказал он. Также добавил, что организация является очень эффективной и перспективной, но при принятии решения о вступлении требуется взвесить все "за" и "против".

Отвечая на вопрос о целесообразности выступления Узбекистана в ЕАЭС, другой кандидат в депутаты от партии НДПУ Нигора Эшметова отметила, что национал-демократы поддерживают вступление в ЕАЭС, в частности, с целью защиты интересов узбекских трудовых мигрантов. "Участие Узбекистана в новом экономическом союзе открывает для страны перспективный рынок с 185 миллионами потребителей", - подчеркнула она.

Вступление в ЕАЭС не помешает Узбекистану стать членом ВТО - эксперт

Кандидат в депутаты от УзЛиДеП Бобур Бекмуродов сообщил, что платформой партии предусмотрено развитие отношений Узбекистана с ЕАЭС. "Но у нас есть желание вступить в ВТО, и важно, чтобы эти две инициативы друг другу не противоречили", - отметил он.

Саидрасул Сангинов, кандидат от Экопартии, в свою очередь заявил, что представители партии, безусловно, за вступление, но при этом требуется учет национальных интересов. "Наши народы не должны от этого пострадать", - сказал он. Сангинов добавил, что экологические проблемы не знают границ, поэтому решать их необходимо сообща, в том числе в рамках ЕАЭС.

Комментируя результаты общения с кандидатами, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев подчеркнул, что, несмотря на разные позиции политиков, есть понимание общего дела и заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве. В частности, посол России задавал представителям всех политических сил вопросы о том, как они видят дальнейшее взаимодействие Ташкента и Москвы.

Так, на вопрос, как видят кандидаты партий перспективы развития отношений своей страны с РФ, кандидат от УзЛиДеП Бобур Бекмуродов ответил, что важнейшим принципом современного правительства Узбекистана во внешней политике является принцип сбалансированности, чтобы сближение с одной страной не происходило в ущерб другим связям.

"С этой точки зрения сейчас Узбекистан активно развивает сотрудничество со многими государствами, делая упор на экономическое развитие. Но в первую очередь мы будем продолжать тот курс, который взят на активное экономическое сближение с РФ, с КНР, и это пока твердая позиция нашей партии", — подчеркнул Бекмуродов.

Представитель Социал-демократической партии Елена Борисова в свою очередь заметила, что в программе партии "Адолат" одним из ключевых моментов стоит всестороннее международное сотрудничество со всеми странами, прежде всего, с давними и стратегическими партнерами Ташкента.

"Узбекистан является активным членом ШОС и СНГ. И, конечно, мы всячески будем поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе укрепляя связи на межпарламентской основе", — отметила она.

В частности, Борисова упомянула гуманитарное сотрудничество с РФ, учитывая что уже 10 российских вузов открыли свои филиалы в Узбекистане.

Илхом Абдуллаев, кандидат от Демократической партии "Миллий Тикланиш", отвечая на вопрос Владимира Тюрденева, отметил, что его партия ставит перед собой задачу по национальному возрождению страны.

"Это не говорит о том, что мы будем перескакивать с одного на другое, чтобы в глазах международной общественности Узбекистан воспринимали как постоянного надежного союзника, партнера, и это именно и есть наш национальный интерес. Взаимоотношения с РФ и КНР основаны на четких открытых планах. Сотрудничество развивается на различных уровнях: и в парламенте, и в правительствах разговариваем. Это остается для нас актуальным, и конечно же, двусторонние отношения и те встречи, которые происходят на высшем уровне, те отношения, которые сложились между президентами, мы должны их всесторонне развивать и обеспечивать выполнение тех договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне", — отметил представитель демократов.

У НДПУ свой взгляд на сотрудничество с Россией, прежде всего ориентированный на трудовых мигрантов, работающих за рубежом.

По словам кандидата от этой партии Нигоры Эшметовой, в программе заложены предложения по улучшению жизни мигрантов за границей.

"Особое внимание мы уделили социальной защите трудовых мигрантов. Мы поддерживаем политику нашего президента именно во взаимовыгодных условиях. Надеемся, что многонациональная республика будет сотрудничать и наши граждане, находящиеся за рубежом, будут чувствовать поддержку", — заявила она.

Экологи Узбекистана видят свои возможности для взаимодействия двух стран.

Представитель партии "зеленых" Саидрасул Сангинов подчеркнул, что в рамках своей деятельности ее коллеги находятся в тесном контакте с депутатами и активистами экодвижений из России и КНР.

"Мы постоянно приглашаем их на наши международные мероприятия, в частности, на международные конференции по Аральскому морю. Проблемы экологии не знают границ, поэтому решать их нужно только вместе. Только тогда мы добьемся успеха. У нас есть контакты и с "Кедром" и Союзом зеленых России, с общественными движениями. Мы хотели, чтобы связи между партиями "зеленых" и экологов наших стран вышли на новый уровень и мы могли бы сотрудничать также как и парламентарии", — заключил Сангинов.

Эксперт: вступление Узбекистана в ЕАЭС упростит процедуру экспорта

В начале октября спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе визита в Узбекистан заявила, что президент республики Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. По ее словам, анализ преимуществ и возможных рисков для Ташкента может завершиться уже к концу года. В июне Мирзиёев, выступая в сенате страны, заявил, что Узбекистану при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В частности, по его оценке, предприятия страны в настоящий момент не адаптированы к требованиям этого объединения.