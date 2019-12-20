Сафаев: оппозиционные партии должны развиться сами, а не создаваться сверху

ТАШКЕНТ, 20 декабря - Sputnik. Первый заместитель председателя сената Садык Сафаев заявил, что от искусственно созданной оппозиционной партии толку быть не может. Об этом он сказал в ходе заседания Международного пресс-клуба на тему "Новый Узбекистан - новые выборы", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На заседании у Сафаева спросили, не тревожит ли его отсутствие в республике реальной оппозиционной политической силы, на что он ответил, что главное, чтобы подобные партии были реальными, а не искусственными.
По его словам, в развитии этого вопроса правительство должно действовать строго в рамках закона.
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"У узбеков есть замечательная поговорка "Борига бозор" ("Довольствуйся тем, что есть"). Вот вы и видите то, что есть. Наша задача возвести сегодняшний избирательный процесс в своего рода "университет" для партийцев. Пусть учатся. Это, собственно, и происходит. Партии дебатируют, противостоят друг другу, ведут достаточно резкие дискуссии. Это и является, на мой взгляд, показателем того, что оппозиция в стране все-таки медленно, но верно пускает свои корни", — сказал он.
В частности, уверен он, процесс регистрации партий должен быть упрощен. Кроме того, развитию плюрализма способствовала бы практика участия в выборах самовыдвиженцев.