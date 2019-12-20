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Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев

Сафаев: оппозиционные партии должны развиться сами, а не создаваться сверху

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (73)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191220/13062017/Safaev-oppozitsionnye-partii-dolzhny-razvitsya-sami-a-ne-sozdavatsya-sverkhu.html

По словам первого заместителя председателя сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыка Сафаева, необходимо пересмотреть процесс регистрации партий, а именно, упростить его.

ТАШКЕНТ, 20 декабря - Sputnik. Первый заместитель председателя сената Садык Сафаев заявил, что от искусственно созданной оппозиционной партии толку быть не может. Об этом он сказал в ходе заседания Международного пресс-клуба на тему "Новый Узбекистан - новые выборы", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На заседании у Сафаева спросили, не тревожит ли его отсутствие в республике реальной оппозиционной политической силы, на что он ответил, что главное, чтобы подобные партии были реальными, а не искусственными.

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"На данный момент я по этому поводу не беспокоюсь. Напротив, я бы обеспокоился возникни искусственная оппозиционная партия. Это бы показало неестественность выборного процесса. Никогда искусственно сформированная, "спущенная сверху" оппозиционная партия не давала и не даст толку. Я убежден, что оппозиция должна естественно вырасти из глубинных запросов общества, чтобы быть способной выражать надежды народа. При этом, все чаще стали звучать предположения о том, что само правительство должно учреждать подобные оппозиционные партии. Надо понимать, что это противоестественно", — подчеркнул сенатор.

По его словам, в развитии этого вопроса правительство должно действовать строго в рамках закона.

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"У узбеков есть замечательная поговорка "Борига бозор" ("Довольствуйся тем, что есть"). Вот вы и видите то, что есть. Наша задача возвести сегодняшний избирательный процесс в своего рода "университет" для партийцев. Пусть учатся. Это, собственно, и происходит. Партии дебатируют, противостоят друг другу, ведут достаточно резкие дискуссии. Это и является, на мой взгляд, показателем того, что оппозиция в стране все-таки медленно, но верно пускает свои корни", — сказал он.

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При этом, как считает Сафаев, важно, чтобы институциональный процесс, законы в Узбекистане не ограничивали бы естественное становление оппозиции.

В частности, уверен он, процесс регистрации партий должен быть упрощен. Кроме того, развитию плюрализма способствовала бы практика участия в выборах самовыдвиженцев.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (73)
Теги:
партия, парламентские выборы, выборы, оппозиция, Садык Сафаев, Сенат Олий Мажлиса



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