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Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов

Мы приехали, чтобы быть рядом с узбекским народом - российский сенатор Умаханов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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По прибытию глава миссии наблюдателей от МПА СНГ встретился со своим узбекским коллегой Садыком Сафаевым, где стороны обсудили уровень подготовки к предстоящему голосованию, а также дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества сторон.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Прибывший в Узбекистан для наблюдения за парламентскими выборами вице-спикер Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов заявил, что предстоящие выборы, несомненно, имеют высокую политическую значимость для республики, передает РИА Новости.

Умаханов возглавил миссию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на выборах.

Здание Совета Федерации РФ
Vladimir Fedorenko
Российские сенаторы прибудут в Узбекистан для наблюдения за парламентскими выборами

По сообщению Сената Узбекистана, первый зампредседателя верхней палаты парламента Садык Сафаев встретился с Умахановым, прибывшим в страну в составе делегации Совфеда. Стороны обсудили уровень подготовки к предстоящему голосованию.

Вице-спикер СФ отметил, что парламентские выборы станут новой вехой на пути демократического развития Узбекистана. "Это знаменательные дни, дни высокой политической значимости для народа Узбекистана, который будет выбирать новый состав парламента. Мы приехали для того, чтобы быть рядом с народом Узбекистана", - сказал он по итогам встречи.

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В Сенате сообщили, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках МПА СНГ.

Напомним, в составе делегации РФ также прибыли сенаторы Сергей Лисовский и Михаил Козлов.

Глава БДПИЧ ОБСЕ прибыла для участия в наблюдении за парламентскими выборами Узбекистана

По данным МИД Узбекистана, парламентские выборы планируют посетить более 700 международных наблюдателей из 50 стран и международных организаций. 

В едином списке избирателей республики зарегистрированы 20,53 миллиона человек, в том числе 1,79 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом. 

ЦИК РУ
Наблюдатели Международного экспертного центра избирательных систем прибыли в Ташкент

К парламентским выборам ЦИК допустила все действующие в республике пять партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экопартия Узбекистана. От каждой партии выдвинуто 150 кандидатов - по количеству избирательных округов. ЦИК зарегистрировала всех 750 кандидатов. Выборы состоятся в предстоящее воскресенье - 22 декабря.

Теги:
Россия, Наблюдатели, Законодательная палата Олий Мажлиса, выборы



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