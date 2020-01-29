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Исполком СНГ отметил насыщенность плана председательства Узбекистана

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200129/13330681/Ispolkom-SNG-otmetil-nasyschennost-plana-predsedatelstva-Uzbekistana.html

На встрече выработан совместный алгоритм действий по дальнейшей координации выполнения всех пунктов плана председательства Узбекистана в Содружестве в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Исполком СНГ отметил насыщенность плана мероприятий, составленного властями Узбекистана на период председательства страны в Содружестве в 2020 году. Об этом проинформировали в МИД республики.

"Первый заместитель председателя Исполкома СНГ высоко оценил значительную активизацию работы Узбекистана в рамках СНГ и отметил, что участие делегации председательствующей стороны в заседании Совета постоянных представителей на столь высоком уровне происходит впервые в практике организации", - говорится в сообщении.

Это, как заявили в ведомстве, свидетельствует об особом внимании, которое уделяют власти Узбекистана дальнейшему развитию Содружества.

Зампред Исполкома СНГ Виктор Гуминский также отметил "глубокую продуманность концепции председательства Узбекистана" и насыщенность программы ее реализации.

Алексей Майшев / Sputnik
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По его словам, ни одна страна в СНГ не проводила столько мероприятий в период своего председательства.

Ранее в МИД Узбекистана сообщали, что республика намерена провести в 2020 году около 70 мероприятий различного уровня и формата.

Также, по данным внешнеполитического ведомства, в период председательства Узбекистана планируется подготовить более десяти документов, направленных на дальнейшее развитие СНГ.

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Решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркменистана к Узбекистану было принято в октябре 2019-го на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

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Теги:
председательство, Узбекистан, СНГ



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