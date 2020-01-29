Исполком СНГ отметил насыщенность плана председательства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Исполком СНГ отметил насыщенность плана мероприятий, составленного властями Узбекистана на период председательства страны в Содружестве в 2020 году. Об этом проинформировали в МИД республики.
"Первый заместитель председателя Исполкома СНГ высоко оценил значительную активизацию работы Узбекистана в рамках СНГ и отметил, что участие делегации председательствующей стороны в заседании Совета постоянных представителей на столь высоком уровне происходит впервые в практике организации", - говорится в сообщении.
Это, как заявили в ведомстве, свидетельствует об особом внимании, которое уделяют власти Узбекистана дальнейшему развитию Содружества.
Зампред Исполкома СНГ Виктор Гуминский также отметил "глубокую продуманность концепции председательства Узбекистана" и насыщенность программы ее реализации.
По его словам, ни одна страна в СНГ не проводила столько мероприятий в период своего председательства.
Ранее в МИД Узбекистана сообщали, что республика намерена провести в 2020 году около 70 мероприятий различного уровня и формата.
Также, по данным внешнеполитического ведомства, в период председательства Узбекистана планируется подготовить более десяти документов, направленных на дальнейшее развитие СНГ.
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Решение о переходе председательства в Содружестве в 2020 году от Туркменистана к Узбекистану было принято в октябре 2019-го на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.